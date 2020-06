Bittar diz que educação no Brasil vive uma ‘tragédia’ e defende reforma do Fundeb

O senador da República, Márcio Bittar (MDB), participou de uma entrevista na CNN Brasil, na tarde de domingo (21), com o colega de parlamento, Randolfe Rodrigues (REDE), para discutir a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do governo Bolsonaro. O acreano de maior notoriedade do cenário nacional, divergiu sobre várias temas e fez uma análise técnica da educação do país que para ele, está passando por um péssimo momento.

O parlamentar comentou o saída do ex-ministro, que foi para os Estados Unidos na última sexta-feira (19), usando a prerrogativa de funcionário do governo para entrar em território norte-americano. Bittar disse que o assunto é ‘irrelevante’, e preferiu apontar soluções para o ensino público.

PUBLICIDADE

“O que eu acho que é muito grave é que estamos vivendo uma tragédia na educação. Nós aumentarmos de 4% para 6% do PIB nacional, no entanto, a qualidade do ensino não acompanhou os recursos”, explicou.

Márcio frisou em seu argumento que o próximo ministro da Educação terá um desafio de fazer a reforma no ensino brasileiro. “Esse é o caminho. Não dá para continuarmos com esses indicadores que envergonha a todos nós. Concordo com a aprovação da reforma do Fundeb”, declarou.

Em seu raciocínio voltado para a educação do país, o senador mostrou dados que apontam que cerca de 30% da população não sabe ler e interpretar um texto. “Isso é um flagelo”, argumentou.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários