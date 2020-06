Bittar vai ao ICMBio em busca de solução para famílias que vivem em reservas do Acre

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) se reuniu nesta terça-feira (16) com o presidente do ICMBio, coronel Homero de Giorgio Cerqueira, em busca de solução para as mais de mil famílias que vivem na Reserva Extrativista Chico Mendes e na Serra do Divisor. Bittar estava acompanhado do vice-governador do Acre, Major Wherles Rocha (PSDB), da deputada federal Mara Rocha (PSDB) e do deputado estadual Luiz Gonzaga (PDSB).

Segundo o senador, o tema do encontro foram as mais de 800 famílias da Resex Chico Mendes e outras mais de 300 que habitam a Serra do Divisor, no Vale do Juruá.

“São pessoas que precisam sobreviver da terra, conciliando produtividade e preservação ambiental”, conforme ele frisou.

O deputado Luiz Gonzaga ressaltou ao representante do ICMBio que os moradores das duas localidades citadas vivem em meio a enormes dificuldades. E que precisam ser olhadas com ‘carinho’ pelas autoridades públicas, em especial as que representam os órgãos de controle ambiental.

Para a deputada Mara Rocha, trata-se de pessoas que passaram a ocupar uma região que deixou de ter características extrativistas.

“São produtores que querem praticar a pecuária e a agricultura e que hoje sofrem com as sanções dos órgãos de fiscalização ambiental”, afirmou ela.

Já o vice-governador do Acre ressaltou a necessidade de se ´pacificar’ a região, conciliando preservação do meio ambiente à necessidade de ajudar o Acre e o país a crescer a partir da produção.

Ao final do encontro, Cerqueira se comprometeu a apresentar, no prazo de um mês, uma proposta capaz de ‘mitigar’ os conflitos entre a necessidade das famílias das reservas extrativistas e a legislação ambiental.

