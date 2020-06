Bittar vem gozando de confiança no cenário federal e faz um trabalho de resultados

Com apenas um telefone do senador, o vice governador e deputados do AC conseguiram agenda com o ministro Paulo Guedes

Agenda positiva

O senador Marcio Bittar (MDB) mesmo durante a pandemia, tem conseguido fazer agendas positivas para o Acre. Através de um telefonema dele, o vice-governador Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC) e o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) conseguiram uma agenda com o ministro Paulo Guedes.

Garantia

Junto com o senador Marcio Bittar que fez questão de participar da agenda, as autoridades acreanas ouviram a garantia de que o governo federal vai começar e terminar a estrada que liga o Acre e o Brasil ao Peru, via Pucallpa.

Impressão

Em Brasília, Luiz Gonzaga chegou a comentar a impressão que ficou do poder de articulação política do senador Marcio Bittar. O emedebista vem gozando de muita confiança e faz um trabalho de resultados pelo Acre e o Brasil.

Satisfeito

O deputado estadual Luiz Gonzaga, sabendo da importância desse projeto para a região do Juruá, voltou feliz da vida e fazendo muito barulho em torno da agenda em Brasília. Acreditamos que a empolgação foi tanta, que nas postagens que fez nas redes sociais, esqueceu de falar no senador que abriu as portas dos gabinetes ministeriais.

Ao vivo

Bittar participou mais uma vez, ao vivo, do programa da CNN sobre a crise envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o filho. O vice-lider do Palácio do Planalto disse em tom firme que o Supremo Tribunal Federal exagera em algumas ações. Para o emedebista ocorre uma invasão de competências.

30 anos em 30 dias

A inauguração do Hospital de Campanha no Juruá, prevista para a próxima segunda-feira, dia 29, tem um significado importante politicamente. O prédio era mais uma obra inacabada. Essa com mais de 30 anos. A construção na gestão Cameli durou pouco mais de 30 dias.

Detalhe

Não se trata de uma estrutura que vai ser derrubada pós-pandemia. Muito pelo contrário, a obra, os leitos e todos equipamentos modernos ficam à disposição da população juruaense, tornando o Hospital do Juruá referência.

Plano de flexibilização

Nesta segunda-feira, as 15 horas, o governador Gladson Cameli apresenta o projeto Convívio sem Covid. O evento será na Casa Civil, onde, o plano foi cuidadosamente elaborado.

Apoio

Se o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) vai emplacar a esposa, Mafiza Galvão como vice de Bocalom, em Rio Branco, não seria razoável recuar no Juruá e integrar o grupo de apoio à pré-candidatura de Zequinha Lima?

Estratégias

Essa é apenas uma das estratégias que correm nos bastidores da política acreana. Ilderlei Cordeiro decidiu definitivamente que vai se dedicar a vida religiosa. O anúncio foi feito pelo governador Gladson Cameli nesse fim de semana. Também foi oficializado Zequinha Lima como o pré-candidato em Cruzeiro do Sul com apoio do Palácio Rio Branco.

Sairá de cabeça erguida

Até que se prove o contrário, Ilderlei Cordeiro vai sair de cabeça erguida da gestão. Nada envolvendo o seu nome foi provado nas diligências empreendidas pela Polícia Federal.

Família

O que pesou na decisão de Ilderlei foi um pedido da família que deseja a saída da vida política para a continuidade de estudos na Igreja. O prefeito foi pai recentemente. Vai se dedicar mais à família quando deixar o mandato.

MDB nega alianças

O pré-candidato Roberto Duarte tem dito por onde anda – e ele anda muito – que sua pré-candidatura não tem volta. Afirma que não existe nenhuma linha de diálogo para compor de vice em chapa do PSDB.

Binóculo

A executiva do PSDB ainda usa binóculo para tentar enxergar uma sigla com capacidade de alianças. Segundo assessores próximos, isso tem tirado a tranquilidade de Minoru Kimpara. Quando toca no assunto ele larga o jeito arrumado e cobra soluções da sigla.

Pesquisa

Com todo respeito que a coluna tem ao ex-prefeito James Gomes, principalmente quando o assunto é política, de que adiantará a pesquisa que ele supostamente encomendou na capital, para impressionar o Palácio Rio Branco?

Fora do campo

A questão do Palácio Rio Branco bater ou não o martelo em torno da pré-candidatura de Tião Bocalom não passa por questão matemática ou cientifica. Como a coluna vem dizendo, para bom entendedor meia palavra basta.

Acertamos

A coluna tinha razão quando cobrou manifestação de pessoas ligadas à senadora Mailza Gomes (Progressistas-Ac) quanto ao cancelamento do anúncio da pré-candidatura do velho Boca.

Ele é candidato

Isso não significa dizer que Tião Bocalom não seja pré-candidato. Ele conta com apoios de peso como o deputado estadual José Bestene, o presidente da Aleac, Nicolau Junior e o deputado e líder do governo Gerlen Diniz. Resta saber até quando.

