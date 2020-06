BlackOutTuesday: Pelé adere à iniciativa de reflexão sobre racismo

Pelé aderiu à iniciativa #BlackOutTuesday nesta terça-feira e publicou, em seu Instagram, uma imagem toda preta em um momento de reflexão contra o racismo. A ideia surgiu após o assassinato de George Floyd, um homem negro de 40 anos, por um policial chamado Derek Chauvin em Minneapolis, nos Estados Unidos.

O movimento funciona da seguinte forma: é preciso postar uma imagem toda preta em todas as suas plataformas de redes sociais. Somente isso durante todo esta terça-feira. Os organizadores, todos da indústria da música, pedem também que quem aderir “suspenda todas as transmissões em todas as plataformas de música e no YouTube por um dia; que cancele, encerre ou suspenda todas as participações em estúdios de dança, classes e reuniões; que encontre maneiras de ajudar sua comunidade; e que reforce seu conhecimento sobre as relações raciais contemporâneas e a história sócio-política e econômica dos negros nos Estados Unidos”. Essas informações foram postadas pela japonesa Naomi Osaka em sua publicação.

#BlackOutTuesday: Bolt, LeBron, Tyson, Holyfield e cia. aderem à iniciativa de reflexão sobre racismo

Depois da morte de Floyd, uma série de protestos foi iniciada nos Estados Unidos. Os manifestantes reclamam do racismo e, sobretudo, da brutalidade dos policiais americanos contra os negros.

Além dos astros da música, a tenista Naomi Osaka, número 10 do mundo e atleta mais bem paga da história em um ano, Evander Holyfield e Mike Tyson (ex-campeões mundiais pesos-pesados no boxe); Usain Bolt (lenda do atletismo); LeBron James e Stephen Curry (astros do basquete) também protestaram nas redes sociais.

O atacante Neymar, do PSG, também utilizou a internet para protestar contra o racismo nos Estados Unidos nesta terça-feira.

Brazil Confirmados 539,045 +9,640 (24h) Mortes 30,486 +440 (24h) Recuperados 211,080 39.16% Ativos 297,479 55.19%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários