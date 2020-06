Bolsonaro cita motivo que pode travar a prorrogação do auxílio emergencial

A extensão do auxilio emergencial em duas parcelas extras, que foi anunciado nas últimas semanas, pode estar comprometido. Isto porque o presidente Jair Bolsonaro alegou em uma transmissão em suas redes sociais que o governo está endividado, o que dificulta o pagamento das parcelas adicionais de R$600. As três parcelas já definidas estão garantidas.

A extensão do auxilio emergencial em duas parcelas extras, que foi anunciado nas últimas semanas, pode estar comprometido. Isto porque o presidente Jair Bolsonaro alegou em uma transmissão em suas redes sociais que o governo está endividado, o que dificulta o pagamento das parcelas adicionais de R$600. As três parcelas já definidas estão garantidas.

O que se sabe sobre a extensão do auxílio emergencial

O governo já decidiu e vai propor ao Congresso um valor adicional de R$600 para as pessoas que já possuem acesso ao auxilio. O presidente Jair Bolsonaro quer que o valor seja dividido em duas parcelas de R$300.

Durante a discussão com a equipe econômica para definir as parcelas extras, a ideia seria pagar mais três parcelas de R$200. Fontes próximas a Bolsonaro afirmaram que ele considerou o valor baixo e levantou a possibilidade do pagamento de duas parcelas de R$300.

Agora a proposta do governo precisa passar pelo Congresso Nacional onde pode enfrentar certa rejeição. A primeira proposta do auxilio chegou no Congresso com o valor de R$200, e somente após um acordo com o governo, teve seu valor definido em R$600. Os pagamentos do auxilio representam R$15 bilhões as contas públicas.

