“Bolsonaro merece o reconhecimento pela ajuda que tem dado ao Acre”, diz Bittar

O senador Márcio Bittar (MDB) acredita que o presidente Jair Bolsonaro merece o reconhecimento pela ajuda que tem dado ao Acre durante a pandemia de coronavírus. Nesta segunda-feira (15), o governo do estado inaugurou o Hospital de Campanha de Rio Branco com recursos federais e com a participação do ministro interino da Saúde Eduardo Pazuello, que veio ao Acre a convite do senador.

“Minha participação como parlamentar acreano é ajudar a trazer lideranças importantes do presidente Jair Bolsonaro ao Estado para que a gente esteja em sintonia com o que está acontecendo em Brasília. Acho que o presidente merece o reconhecimento de muita ajuda”, disse Bittar.

PUBLICIDADE

No ato de abertura da nova unidade de saúde, Bolsonaro foi lembrado em alguns discursos, entre eles o do governador Gladson Cameli (Progressistas). Ele lembrou que o Acre deu o percentual proporcional de votos ao atual presidente.

Márcio Bittar, que não compareceu ao ato, mas conversou com a reportagem por telefone, lembrou que, só em 2020, os investimentos do governo federal no estado já somam quase R$ 500 milhões.

“Fora aquilo que o governo vai deixar de pagar das dívidas que tem com a União. Ou seja, vai deixar de gastar e ainda receber quase meio bilhão. É muito dinheiro. Fora o fato de que tem 210 mil pessoas no Acre recebendo auxílio emergencial de R$ 600 e alguns de R$ 1.200. Então é muita ajuda”.

O parlamentar lembrou ainda do envio de dezenas de respiradores ao Acre pelo Ministério da Saúde nas últimas semanas após audiência entre o governador e o ministro articulada por ele.

“A vinda do ministro Pazuello é mais uma iniciativa que eu fiz para manter e ampliar essa relação importantíssima do estado que precisa tanto do governo federal”.

Homenagem

O senador participou, na manhã de segunda (15), da solenidade de troca da bandeira do Acre do mastro do Calçadão da Gameleira em alusão ao aniversário de 58 anos da emancipação do estado. Na ocasião, ele foi homenageado com a Medalha Plácido de Castro em reconhecimento aos trabalhos em prol do Acre.

A cerimônia foi promovida pelo governo do Estado e contou com a participação de várias autoridades, entre elas o ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários