Bomba! Miguel Falabella é demitido da Globo após 39 anos na emissora

Miguel Falabella, após 39 anos fazendo parte do elenco de contratados da Rede Globo, finalmente deixou a emissora, devido a seu contrato não ter sido renovado. Assim como ele, grandes estrelas estão sendo dispensadas, para cortar gastos.

Com um enorme legado na emissora, o ator, roteirista e diretor esteve à frente de grandes obras da televisão brasileira. Além de ter sido o apresentador mais duradouro no finado ‘Vídeo Show’, ele assinou séries como ‘Pé na cova’ e ‘Toma lá, dá cá’.

Contratado pela Rede Globo em 1981, Miguel Falabella estreou na teledramaturgia já no ano seguinte, com o folhetim ‘Sol de Verão’. Ao todo, ele esteve presente em mais de 25 obras como ator, além das que dirigiu e roteirizou.

Desde 2017, ele era fixo no quadro ‘Show dos Famosos’, dentro do ‘Domingão do Faustão’, como jurado. Seu último trabalho como apresentador foi no finado ‘Vídeo Show’. Na atuação, sua última obra foi Cine Holliúdy, feita exclusivamente para o Globoplay em 2019.

As informações são da colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo. “Foram quase 40 anos, toda uma vida. Mas é vida que segue”, disse Miguel Falabella para a jornalista, lamentando a decisão tomada pela alta cúpula da emissora.

MEDIDAS DRÁSTICAS SÃO TOMADAS NA GLOBO

Apesar de ter um legado dentro da emissora, sendo um dos mais antigos na Rede Globo, devido à contenção de gastos, medida tomada após a grande crise que abalou não só a população brasileira mas também todas as emissoras do país, ele acabou sendo dispensado.

Vale lembrar que Miguel Falabella não foi o único grande artista descartado pela Globo por não ter seu contrato renovado. Zeca Camargo, famoso apresentador que se consolidou no ‘Fantástico’ e estava no ‘É De Casa’, também deixou a plim plim nas últimas semanas.



Miguel Falabella ficou na Globo por 39 anos (Foto: reprodução)

