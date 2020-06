Brasil tem mais de 1 milhão de casos de coronavírus, aponta consórcio de imprensa

Veja os dados atualizados às 14h no boletim extra desta sexta: PUBLICIDADE

48.427 mortes 1.009.699 casos confirmados

Às 20h desta quinta-feira (18), o consórcio havia divulgado o 11º balanço, com os dados mais atualizados das secretarias estaduais naquele momento, indicando 47.869 mortes – sendo 1.204 em 24 horas – e 983.359 casos confirmados.

Desde então, AC, CE, DF, GO, MT, MS, MG, PE, RN, RR, SP e TO divulgaram novos dados.

Os dados foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, que passaram a trabalhar de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.

O objetivo é que os brasileiros possam saber como está a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid-19, além dos números consolidados de casos testados e com resultado positivo para o novo coronavírus.

Avanço mesmo com subnotificação

Embora elevados, os números de casos e de mortes estão subnotificados. O Brasil ainda faz, como apontou um especialista ouvido pelo G1, “brutalmente” menos testes para detectar a doença do que deveria: são tão poucos RT- PCR (exames laboratoriais ideais para diagnosticar a Covid-19), que o número de casos confirmados muitas vezes é secundário para cientistas que analisam a evolução da pandemia.

“O Brasil está testando brutalmente menos do que deveria. Na melhor das hipóteses, 20 vezes menos do que é considerado adequado”, afirmou ao G1 Daniel Lahr, professor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP).

O G1 ouviu especialistas de cada uma das cinco regiões do país e traçou um panorama da situação que o Brasil enfrenta às vésperas do inverno, que começa oficialmente neste sábado (20). Veja abaixo:

Norte

Casos de Covid-19 no Norte, em visualização que mostra o total de contaminados confirmados por 100 mil habitantes — Foto: Arte/G1

Resumo da situação:

região com a menor quantidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que sofre com a alta taxa de ocupação desses leitos, o Norte passou a apresentar curva descendente de notificações desde 10 de junho; apesar dessa tendência de queda, especialistas dizem que é cedo para comemorar e que não se pode considerar que pandemia já passou; o retorno de atividades econômicas leva pessoas a ruas e shoppings, por exemplo, o que pode levar a um retrocesso, com eventual novo aumento do número de casos em poucas semanas; a grande presença indígena em toda a região Amazônica influencia, já que o fato de os grupos viverem em comunidade facilita a transmissão.

Com a curva descendente de notificações desde 10 de junho, a média de registros diários na região Norte ficou em 5.611 casos, sendo que os municípios mais afetados têm perto de 250 confirmações por dia. São eles: Porto Velho (RO), com 295 casos; Parauapebas (PA), com 269; Macapá (AP), com 257; Manaus (AM), com 236; e Belém (PA), com 198.

Pedro Vasconcelos, professor da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical diz que as movimentações recentes para abertura do comércio têm feito a população “andar onde quer e como quer”.

“Não dá ainda para afirmar que passou a pandemia. Há uma tendência de queda, mas não quer dizer que vá cair para sempre” , afirmou Pedro Vasconcelos, professor da Uepa e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.

“Como os estágios de retorno de atividades econômicas estão favorecendo a presença das pessoas nas ruas, nos shoppings e em outros locais, isso pode trazer uma regressão da situação daqui a uma, duas semanas, com um aumento significativo de novos casos.”

Marília Brasil, pesquisadora do núcleo de medicina tropical da Universidade Federal do Pará (UFPA) e infectologista especializada em saúde coletiva, explica que Belém, por exemplo, apresenta uma taxa de transmissão menor. Mas, no interior, observa-se uma elevação da taxa de contaminação.