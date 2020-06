Brendha Haddad se declara para namorado ator e lamenta distância: “Amo a gente”

Muita gente não sabia, mas a atriz Brendha Haddad, queridinha dos acreanos, namora o ator Ricardo Gaeta. Ela aproveitou o Dia dos Namorados (12) e se declarou para o amado. “Minha alegria, meu amigo, meu parceiro, minha proteção, meu sentimento bom”, postou ela no Instagram.

Brenda ainda lamentou o fato de não poder estar com o amado no dia especial. “Somos tão diferentes e temos tanto em comum. Amor paciente que apostou em um coração cansado, obrigada por tudo. Pensar no nosso propósito só me fortalece e transforma essa distância em nada. Seguimos firmes. Te amo, amo a gente”, completou.

Ricardo fez o mesmo em sua rede social. Ele tem passagens por muitos dos grandes veículos de comunicação do país, com destaque para trabalhos humorísticos.

