Bujari recebe testes rápidos e EPIs frutos de emendas do deputado Manuel Marcos

O deputado federal Manuel Marcos (Republicanos), cumpriu agenda no município do Bujari, nesta última quarta-feira (3), onde esteve reunido com o prefeito Romualdo Araújo, e com o secretário de saúde Eder Fidélis.

Na ocasião, Manuel Marcos, acompanhou a entrega de testes rápido para covid-19, EPI’s para os profissionais que estão na linha de frente no combate ao vírus, fruto da emenda do parlamentar, sendo esta no valor de 1 milhão reais.

“Os itens irão fortalecer as ações no enfrentamento ao coronavírus, esse é mais um fruto de emendas que destinamos através de nosso mandato, vamos vencer essa pandemia juntos, e quero pedir, se você puder, fique em casa, proteja você, e quem você ama”, afirma o parlamentar.