Cacique usa folha de sororoca como máscara para evitar covid-19 e adota lockdown na aldeia

No município de Tarauacá, interior do Acre, um índio decidiu usar folha de sororoca como máscara contra o novo coronavírus. A informação foi compartilhada pelo ex-deputado Moisés Diniz no sábado (14).

O artefato foi criado pelo Cacique da Aldeia Pinuya, Assis Kaxinawá. Além da máscara feita de folha, a aldeia está fechada: o único acesso – que é feito via estrada – está bloqueado por tempo indeterminado.

Curiosamente, as medidas preventivas têm surtido efeito: nenhum membro da aldeia contraiu o vírus.

