Café da manhã, jantar, flores, espumante e mais dicas para o Dia dos Namorados

José Inácio, fez aniversário no dia 8, e comemorou de uma forma super responsável com a uma live solidária, a Happy B-Day Oz Meninos, em prol do Lar Ester. Uma forma super bacana de brindar sua idade nova, virtual e ajudando uma Instituição. Da Coluna, Parabéns em dose dupla.

CASA LAR ESTER

É uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2001, acolhendo meninas de sete a dezessete anos que tenham seus direitos violados.

Design de modas Júlia Tavares com o filho Vicente no colo. No domingo, 7, em São Paulo, onde reside, Júlia, deu a luz de parto normal ao seu príncipe Vicente.

NO QUE ACREDITAR

Qual será o desfecho quanto a retomada pela OMS dos testes com hidroxicloroquina no tratamento da covid19, após a retratação sair nesta semana?

FATO

A retratação chacoalhou o mundo e, mesmo pedindo desculpas, a OMS caiu no descredito.

LIVE ANJOS



O cantor Adonay Brasil, no próximo dia 27, às 20h, pelo YouTube no canal da Gift Talentos, apresenta o maior showzão “live” Anjos especial O Rappa, que promete ser emocionante e eletrizante. Seliga! Agenda!!!!

TRANSMITE&NÃO TRANSMITE

*Maria Van Kerkhove(OMS) disse ao mundo que pessoas assintomáticas de coronavírus, raramente transmitem a infecção. Ahh! Como assim?

*A declaração causou alvoroço na comunidade cientifica, que contesta e afirma que isso não faz sentido, defende o isolamento social, uso de máscara e o distanciamento.

EM SÍNTESE, já que as dúvidas são inúmeras e tudo que envolve o coronavirus covid19 é novo, o melhor a fazer é FICAR EM CASA; SAIR DE CASA SE FOR ESTRITAMENTE NECESSÁRIO, LAVAR MUITO BEM AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO, USAR ALCOOL GEL, USAR MÁSCARA, e todos os outros cuidados que já sabemos.

VIVAS



Cerimonialista e cantora Lina Grasiela, aniversariou no domingo, 7, e ela que ama festa, reunir os amigos sempre com temas diferentes, com shows, em tempos de pandemia, como mesma se definiu teve que se reiventar e teve a festa com os beijos e abraços do maridão Nelson e da filha Tiko, sem a pista de dança lotada, drinks refrescantes, grupos de amigos amontoados para fotos, bufês fartos e disputado, mas com o coração cheio de alegria.

FACE CLEAN SURPREENDA

Surpreenda seu namorado(a) com os cuidados da NOVA FACE CLEAN que tem uma infinidade de protocolos que vão deixar a pessoa amada renovada, iluminada e muito feliz. Tratamentos estéticos faciais e corporais altamente modernos de resultados surpreendentes. Confirme já seu voucher pelo n. 9.8412-7676.

A segunda, 8, foi dia de muitos parabéns pra você e mimos à Klívia Adrião, que completou idade nova. Da Coluna, Parabéns! Na foto Klívia ao lado do maridão Márcio Pereira.

NAMORADOS

Esse dia dos namorados será atípico, como tem sido as datas comemorativas até aqui, devido a pandemia. Mas nada lhe impede de usar a criatividade e manter viva a chama do amor sem sair de casa. Coluna No Circuito dá algumas dicas!

*Os itens de mesa posta da loja NadaBásica estão um arraso para você surpreender seu love com aquela mesa cheia de itens super românticos.

*Os combos, maravilhosos, do dia dos namorados do Afa Bistrô, estão imperdíveis. E, tem ainda uma surpresa. Os 50 primeiros pedidos ganham 20% de desconto. Show de bola!

*As cestas de cafés da manhã, as tábuas de frio feitas por Sidilene Mesquita e sua equipe do Hotel Terra Verde, estão um arraso.

*As box do restaurante Natto Bistrô e Café estão um arraso.

*Os kits personalizados, lindos, da Patrícia Ganun, mix de chocolates, espumantes, vinhos, doces, flores, são um verdadeiro luxo.

*O Point do Pato com sua culinária regional e exótica, agora com atendimento delivery, outra excelente opção para seu jantar dos namorados.

PESAR

Pesar à Yvana Pacífico e seus familiares e amigos pelo falecimento de sua mãe Rodolfa Pacifico Souza, ocorrido nesta segunda, 8. Meus sinceros sentimentos.

