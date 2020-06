Caixa abre 3 agencias no Acre nesta segunda para pagamento do auxílio; veja quais

Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 14h, o atendimento continua até o último cliente

A CAIXA vai abrir, nesta segunda-feira (15), 3 agências no estado do Acre para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e atendimento de serviços essências, das 8h às 14h.

Atendimento nas agências:

A CAIXA reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem em uma das 3 agências nesta segunda-feira, das 8h às 14h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 14h, o atendimento continua até o último cliente.

Abaixo a relação das agências que irão abrir na segunda-feira.

Ag. Cruzeiro do Sul – 0803 – Av. Rodrigues Alves, 97 – Centro

Ag. Brasileia – 3416 – Av. Rui Lino, 814 – Raimundo Chaar

Ag. Rio Branco – 0534 – Av. Brasil, 475 – Centro

O banco fechou parceria com cerca de 1.280 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. A triagem nas filas foi reforçada, de forma que aqueles que não estão na data respectiva de pagamento em espécie não permaneçam no local.

