Caixa também vai pagar 1ª e 2ª parcelas do auxílio no sábado; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal fará novos pagamentos do auxílio emergencial a partir deste sábado (27). Além do pagamento da terceira parcela do auxílio, o banco anunciou novos pagamentos para primeira e segunda parcelas.

O dinheiro será depositado em uma poupança digital da Caixa entre este sábado (27) e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Os valores poderão ser usados apenas para pagamento de contas e boletos, por exemplo. O saque do dinheiro só será liberado entre 18 de julho e 19 de setembro.

Segundo a Caixa, 1,1 milhão de pessoas receberão a primeira parcela nesse lote, e 8,7 milhões receberão a segunda parcela. Na terceira parcela, serão 31 milhões de beneficiários.

Quem vai receber neste lote de pagamentos?

1ª parcela: quem se cadastrou entre 27 de maio e 16 de junho para pedir o auxílio

2ª parcela: quem recebeu a primeira parcela do auxílio entre 16 e 29 de maio

3ª parcela: quem recebeu a segunda parcela entre 20 e 26 de maio

Quais as datas de pagamento?

Serão dois calendários, ambos levando em conta a data de nascimento do trabalhador.

No primeiro calendário, que começa neste sábado (27), o dinheiro será depositado em uma poupança digital da Caixa e, nesse caso, os valores poderão ser usados apenas para pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão virtual. O segundo calendário, que começa em 18 de julho, é para o saque do auxílio em dinheiro nas agências da Caixa. Veja:

Autorização para saques e transferência:

Mês de aniversário Dia da liberação Janeiro 18 de julho Fevereiro 25 de julho Março 1º de agosto Abril 8 de agosto Maio 15 de agosto Junho 29 de agosto Julho 1º de setembro Agosto 8 de setembro Setembro 10 de setembro Outubro 12 de setembro Novembro 15 de setembro Dezembro 19 de setembro

Novo pagamento do auxílio emergencial

Depósito na poupança digital da Caixa

Mês de aniversário Dia do depósito Janeiro e fevereiro 27 de junho Março e abril 30 de junho Maio e junho 1º de julho Julho e agosto 2 de julho Setembro e outubro 3 de julho Novembro e dezembro 4 de julho

