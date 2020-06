Cameli anuncia conclusão da estrutura do hospital de campanha na capital

Foi anunciado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) na noite de terça-feira (9), por meio de live em suas redes sociais, a conclusão da estrutura do Hospital de Campanha na área externa do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into). A obra custou mais de R$ 2 milhões.

Bastante animado, Cameli agradeceu toda a equipe de governo pelo empenho e esforço para conclusão da obra que visa atender pacientes diagnosticados com coronavírus no Acre. “Muitos não acreditavam que havia essa capacidade de entregar essa obra no prazo, pois sempre há dúvidas”, salientou destacando que foram apenas 30 dias para conclusão da obra.

O hospital de campanha terá 100 leitos e segundo o gestor, após pandemia, será aproveitada toda a estrutura para reforçar a qualidade na saúde pública. O governador espera apenas a instalação dos equipamentos hospitalares para começar os atendimentos. “Espero que não seja necessário utilizar os leitos, mas estão preparados para caso haja necessidade”, encerrou.

