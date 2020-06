Caminhoneiro atropela e mata ciclista de apenas 18 anos, no Bujari

Segundo informações, condutor do veículo não sentiu o impacto e passou por cima da jovem

A jovem ciclista Ana Claúdia, de apenas 18 anos, foi atropelada por um caminhoneiro próximo ao Centro de Bujari, na rua principal da cidade. Ela morreu no local do acidente.

Segundo testemunhas, o homem nem sentiu quando colidiu com a moça. Com o impacto, ela se desequilibrou, caiu e foi atropelada pelas rodas traseiras do automóvel de grande porte.

O condutor, sem ter conhecimento do acidente, seguiu viagem. Foi então que um motociclista, que havia presenciado tudo, seguiu o caminhão e avisou o motorista.

O homem foi até a delegacia para prestar esclarecimentos, mas teria encontrado a unidade fechada e precisou ir até Rio Branco.

A jovem era uma das coordenadoras do grupo de jovem da igreja católica, de acordo com informações. Ela estaria indo entregar marmita do restaurante da mãe a clientes.

