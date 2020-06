Canoas atracadas no Rio Moa, em Mâncio Lima

O uso de canos, como as que estão atracadas, ainda faz parte do cotidiano dos munícipes

A foto do dia é um clique do fotógrafo Juan Vicent Gonzales, nas margens do Rio Moa, em Mâncio Lima. O uso de canos, como as que estão atracadas, ainda faz parte do cotidiano dos munícipes, em especial na atividade de pesca.

O rio Moa é um curso de água que banha o estado do Acre. Situado na serra do Divisor, fronteira Brasil–Peru, em suas nascentes está o ponto extremo ocidental do Brasil, no município de Mâncio Lima. Sua nascente principal está em território peruano.

O rio, que é afluente do rio Juruá, possui muitas cachoeiras e corredeiras e nesse região encontra-se a maior variedade de palmeiras do mundo.[2] A temperatura média anual do curso é de 23,5°C, o qual é navegável por embarcações de pequeno calado quase o ano todo. Em algumas épocas do ano, surgem trechos de corredeiras e é possível a prática de esportes radicais.

Na margem direita do rio, habitam os índios Nuquinis, no interior do parque. Existe processo em andamento para a criação da “Reserva Indígena do Rio Moa”, que abrigará também índios da etnia Nawa.[3]

O Moa está localizado no Parque Nacional da Serra do Divisor, que é o quarto maior parque nacional do Brasil e foi criado em 1989.[2] O parque não está aberto para visitação e não possui infraestrutura. Cruzeiro do Sul é a cidade mais próxima do parque.

