Cantora Patrícia Marx sai do armário: “Lésbica com muito orgulho”

A cantora, que tem 46 anos, foi sucesso nos anos 90 com hits como Certo ou Errado

Uma das vozes mais ouvidas pelas crianças e adolescentes dos anos 90, Patrícia Marx perdeu os receios e decidiu sair do armário nessa segunda-feira (29/06). A cantora usou seu Instagram pessoal para abrir o coração com os seguidores.

“Sou lésbica com muito orgulho! Estamos juntas, eu e o meu amor, Renata”, postou a artista, junto de uma foto em que aparece feliz ao lado da amada. Além de muitos elogios e felicitações, Patrícia também recebeu questionamentos.

Um dos seguidores quis saber se a cantora sempre soube que era homossexual ou se havia sido uma descoberta recente. “Sempre fui, mas não conseguia me assumir. Acontece muito, não?”, respondeu Marx.

Patrícia ficou conhecida por hits como Certo ou Errado e Festa do Amor e marcou com suas participações no programa Clube da Criança, comandando por Xuxa Meneghel. Atualmente, ela tem 46 anos.

