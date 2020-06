Caroline Alves fala sobre os brasileiros mais ricos; confira na coluna desta semana

Todo ano a revista Forbes divulga a lista dos maiores bilionários do planeta. Além de ficarmos sonhado com o que faríamos se fossemos uma das pessoas da lista, podemos conhecer melhor e saber onde essas pessoas investem seu dinheiro.

Do menor, se é que se pode dizer assim, para o maior.

5. Carlos Aberto Sicupira , fortuna US$ 4,8 bilhões.

Carlos Alberto Veiga Sicupira é sócio da maior cervejaria do mundo, a belga-brasileira AB Inbev, da onde provém a maior parte de sua riqueza. Juntamente com seus parceiros bilionários Jorge Paulo Lemann e Marcel Herrmann Telles, fundaram a 3G Capital, controladora das Lojas Americanas e participante de outras empresas bilionárias.

4. Marcel Herrmann Telles, US$ 6,5 bilhões

Marcel Herrmann Telles é um dos sócios controladores da maior cervejaria do mundo, a AB Inbev. Juntamente com seus parceiros de negócios, os bilionários Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Veiga Sicupira, fundaram a 3G Capital, que possui participações da Burger King e outras empresas bilionárias. Globalmente ele está na posição 230 das pessoas mais bilionárias.

3. Eduardo Saverin – US$ 8,4 bilhões

O terceiro dos homens mais ricos do Brasil é Eduardo Luiz Saverin, um dos cinco cofundadores do Facebook. O empreendedor tem uma participação minoritária na rede social, onde detém a maior parte de sua riqueza e também é um capitalista de risco. Filho de uma rica família judia brasileira, o bilionário foi morar nos Estados Unidos entrando na adolescência. Renunciou sua cidadania americana em 2012 e desde então, mora em Cingapura.

2 Jorge Paulo Lemann – US$ 10,4 bilhões

Jorge Paulo Lemann é o segundo homem mais rico do Brasil segundo a Forbes. Entre os negócios principais do bilionário está a sociedade com Carlos Alberto Veiga Sicupira e Marcel Herrmann Telles, quando fundaram a 3G Capital, que tem como empresas integrantes a AB Inbev, Kraft Heinz, Restaurant Brands International, Lojas Americanas, B2W e America Latina Logística. É o 129º bilionário do mundo.

1 Joseph Safra – US$ 19,9 bilhões

Finalmente. Mais uma vez o primeiro dos homens mais ricos do Brasil é Joseph Safra, empresário e o banqueiro mais rico do mundo e dono do Banco Safra no Brasil, banco de clientes de alto patrimônio e dono de outros bancos na Europa e Estados Unidos. Seus filhos gerenciam os negócios. O bilionário é naturalizado brasileiro, descende de uma família libanesa de origem judaica. Nascido em 1938, foi para o Brasil com a família nos anos 50. Ele ocupa a posição de número 39 dos homens mais ricos do mundo pela Forbes.

