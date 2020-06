Cartolouco rebate ataque homofóbico de dirigente de futebol

View this post on Instagram

Irmãos tricolores, enquanto Diretoria Executiva, temos trabalhado incansavelmente para fazer que o nosso amado Fortaleza Esporte Clube seja a cada dia maior, não só dentro das quatro linhas, mas que tenhamos orgulho das nossas cores também fora de campo. Para isso, todas as pautas que promovam a justiça social e a equidade têm o meu apoio pessoal e do Clube que, por diversas vezes, se posicionou, defendeu e até mesmo quebrou o silêncio – caminho “mais fácil” escolhido por aqueles que não querem lidar com o contraditório. Mas a vida não permite atalhos e a relação de transparência que tenho com a torcida é algo que quero levar como marco, por isso, destaco que discordo da postura do senhor Advincula, que emitiu um posicionamento pessoal em suas redes sociais e não representa, em nenhuma hipótese, um grupo ou mesmo a nossa instituição. A referida postagem foi apagada pelo próprio autor, que a substituiu por um pedido de perdão. Conversei com ele hoje, se mostrou arrependido e me disse que como cristão é contra qualquer preconceito e que defende o respeito a todos os seres humanos feitos à semelhança de Deus. Ressalto ainda que o Conselho de Ética do FEC é um órgão independente, legitimamente eleito e que regula os próprios atos. Portanto, responsável por analisar qualquer medida que possa vir a ser tomada. Manteremos o respeito ao nosso Estatuto e a independência dos colegiados, para que não corramos o risco de recair em uma prática ilegal e tão repudiada neste momento. Por fim, deixo uma reflexão: “o perdão salva o mundo”. Ódio não se combate com ódio, mas com amor, paciência, sabedoria e resiliência. “ onde houver ódio que eu leve o amor” “ onde houver ofensa que eu leve o perdão” “ onde houver discórdia que eu leve união”