Casca de banana: Mazinho quer reabrir bares e igrejas, mas recebe não de Gladson

Casca de banana

O governador Gladson Cameli se saiu muito bem da casca de banana jogada pelo prefeito Mazinho Serafim já no final da agenda em Sena. No meio de pastores e empresários, o prefeito pediu um aconselhamento sobre a flexibilização de bares e igrejas. Obteve um “leiam o decreto” como resposta.

Conselho

O governador aproveitou para aconselhar a população de Sena Madureira a se manter em casa. Segundo Cameli, ainda existem pelo menos 30 dias pela frente até que a pandemia alcance o seu pico. Diante do aconselhamento, não restou outra coisa ao prefeito Mazinho, a não ser recuar diante da medida que queria tomar.

Se explicando

No final da agenda, Mazinho Serafim, ficou se explicando com os comerciantes e pastores que foram ao encontro. Não se sabe o que o prefeito tinha prometido ou combinado com os empresários, sabe-se que o governador não engoliu o caroço.

Agenda Positiva

Durante vários momentos de sua agenda em Sena Madureira, o governador Gladson Cameli fez desabafos que merecem reflexão: um deles, relacionado à sua agenda: “esse é o tipo de agenda que eu gosto, onde vejo possibilidades de desenvolvimento, crescimento para o Acre”, disse.

Fábrica de Laminados

O governado ficou feliz com os investimentos que viu em uma fábrica de laminados recém-inaugurada, na BR 364, sentido Sena Madureira/Manuel Urbano. A empresa gera mais de 20 empregos na primeira etapa de implantação.

Feliz da vida

O vice-governador Major Rocha estava muito feliz nas agendas com o setor produtivo. Um dos gargalos que serão resolvidos com ajuda do setor madeireiro é o de abandono do patrimônio da fábrica de tacos que seria implantada entre Tarauacá e Feijó.

Empregos

Detalhe, a empresa que fará o aproveitamento do maquinário que sobrou após década de abandono, vai duplicar a capacidade de produção e de empregos. “Serão 200 empregos em Sena Madureira” disse Rocha.

Ausentes

A ausência de representantes do setor madeireiro na agenda do governador chamou atenção. Por alguns momentos o chefe do executivo citou nomes de pessoas que poderiam ter acompanhado o movimento.

Convite

Representantes do setor procurados ainda nesta quinta, pela coluna disseram que não foram convidados para participar da visita aos empreendimentos.

Declarações

Nos discursos durante a assinatura de contratos de parceria para recuperação de 600 km de ramais entre o governo do Acre e a prefeitura de Sena, ouviu-se muitas declarações fortes, uma delas, do prefeito Mazinho Serafim.

Aspas

“A Meire Serafim me ama, mas é apaixonada pelo seu jeito de fazer política”, disse o prefeito, confirmando que, a esposa parlamentar é definitivamente da base do Palácio Rio Branco independente de decisões políticas.

“Que Deus esteja contigo”

Essa frase foi da ex-deputada Toinha Vieira, quando cumprimentada pelo governador Gladson Cameli. Ao lado de José Vieira, Toinha acompanhou toda a programação em Sena Madureira.

“Não irei nessa agenda”

A frase é do deputado estadual Gerlen Diniz em resposta ao cerimonial do Palácio Rio Branco. Digamos que em tempos de pandemia Diniz declarou distanciamento social obrigatório do prefeito Mazinho Serafim.

Isolado

Foi triste ver a situação do conselheiro Normando Sales na agenda de Sena Madureira. Isolado, ele conversou com cargos do terceiro e quarto escalão. Ensaiou algumas aproximações do governador, aquele sorriso tímido no canto da boca, porém, muito pouca representatividade.

Bonito de se ver

As instalações onde serão exibidas peças pessoais do Padre Paulino em Museu erguido em frente ao Instituto Santa Juliana e a Paróquia em Sena Madureira, dá gosto de se ver. Os recursos são do então deputado federal Major Rocha, hoje vice-governador. Cameli fez questão de conhecer as instalações em fase de acabamento ao lado do vice-governador.

Alan Rick em casa

O deputado federal Alan Rick que já investiu mais de R$ 7 milhões em Sena Madureira, se sente em casa quando visita a capital do Iaco. Todos ficaram surpresos com o volume de obras da ampliação do Hospital João Câncio.

Palavra final

A ex-prefeita Toinha Vieira disse que a palavra final sobre sua pré-candidatura será do vice-governador Major Rocha. Do grupo que promete fazer oposição ao MDB, Toinha, Zé Vieira e Zenil foram os únicos a acompanhar a agenda.

Brasileia

A caravana do governador Gladson Cameli segue para o Alto Acre nessa sexta-feira (26). O estado regionaliza os investimentos no enfrentamento da Covid-19. O secretário Alysson Bestene acompanha o movimento.

