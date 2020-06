Celebração na pandemia: No AC, chá de bebê ganha novo formato e vira ‘chá de calçada’

Aneliz Duarte em sua visita a Bonito, no Matogrosso do Sul. Voltou encantada como todos que visitam aquele paraíso ecológico.

Norma Cristtian com o marido Renan no Chá de Bebê do Ana Clara, que chegará no final de junho. O distanciamento social os obrigou a realizar o evento em frente da residência do casal com poucos familiares. Bons ventos comadre linda!

O empresário da comunicação na Amazônia, Phelippe Daou Jr com os lindos filhos e a esposa em momento família.

A linda maquiadora Lourdes Yara curtindo seu aniversário de 23 aninhos em clima de quarentena. Happy Birthday!

Ediane Caetano em momento sensual para as lentes do maridão Assis.

Terça-feira, 09, mais de duas mil cestas básicas saíram de Rio Branco com destino aos municípios isolados de Santa Rosa do Purus, Jordão, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Manoel Urbano e Assis Brasil. Os sacolões fazem parte das doações arrecadadas durante a Live Solidária.

Da série arquivos #tbt A professora Clarice Alcântara encantada com o centro da bela Recife no carnaval 2020.

A querida Tamara Isper recebeu linda homenagem da filha, a Chef Jennay Isper Braga, por seu aniversário ocorrido dia 08 de junho. Muitas bênçãos, saúde e vida longa.

*Sobre o Dia dos Namorados, que ninguém se apavore ou se martirize: estar namorando não implica, necessariamente, estar feliz. Assim, estar solteiro não é, também, ter a tristeza ao lado como única companhia. Cada estado da vida, sabemos, tem seus ônus e bônus, ganhos e perdas.

Namorando ou solteiros, que a gente espalhe amor por aí. Aliás, desconheço qualquer salvação individual que não passe pelo amor, o próprio e o dedicado aos outros.

Muita felicidade a toda forma de amar!

*Mesmo com todos os contratempos provocados pela Covid 19, já está em fase de acabamento o Hospital de Amor da Amazônia, a ala destinada ao tratamento do coronavírus, fruto do trabalho de todos os coordenadores e da sociedade em geral que ajudam com doações, inclusive com as que foram feitas durante a Live do Amor, realizada no último dia 29.

*O milionário bispo, de sua própria igreja, Edir Macedo, internado com covid19. Ele disse que o corona vírus era “uma tática de satanás”.

Ficou internado no hospital, tratado pelos médicos e não usou cloroquina. E o milagre nem veio!

*Batizei de shoppingcídio apavorante. É Bizarro e muito cafona essa correria aos shoppings. São irresponsáveis os comerciantes, autoridades e consumidores (que nem merecem ser chamados de cidadãos). O Brasil virou um purgatório.

*Presidente Jair Bolsonaro: “se você controlar/barrar as investigações da polícia, a corrupção acaba; se você não libera os números de mortes causadas por COVID-19, a pandemia acaba. Taokei! ”

*Longe de ser pessimista, atualmente bastante realista, vem aí a segunda onda de contaminação e a primeira nem passou ainda. Lembrando que a segunda onda da Pandemia da gripe espanhola matou o dobro de pessoas.

*Como jornalista não tenho como abster-me de olhar as redes sociais, mas está difícil com tantos óbitos e lutos. Mesmo com a maturidade ainda acabo pensando que não é real essa guerra química e política.

*O Brasil está mesmo muito doente. Clinicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Que energia, meu Deus!

Flexibilização

Parece que o decreto de isolamento “expirou”, presume-se que a quarentena termine em muitos lugares do país, no entanto, minha casa permanecerá fechada (visitas não são permitidas), até que a situação seja controlada para o Covid19.

As razões por trás disso são meramente econômicas, e não porque a pandemia está controlada, em casa, continuaremos a nos proteger. As medidas de isolamento continuarão em minha casa, é um isolamento físico, voluntário, responsável e produtivo,

O número de pessoas com resultados positivos continua aumentando, consequentemente também o número de mortes. Sugiro não sair, se não precisarmos sair! Assim, cuidaremos de outras pessoas além de nós. Eu me cuido por mim, você, pelos seus, mas sobretudo pelos meus. Se agirmos com bom senso e responsabilidade, podemos sarar o mundo mais rápido. No futuro desejo visitar e receber as pessoas que aprecio com tempo de curtir, de fato, boas e saudáveis companhias.

Abraços virtuais a todos!

Beth Passos

Jornalista





