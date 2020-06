Chef de Cozinha acreano Júnior Marinho no Mestre do Sabor da Rede Globo; confira

A nossa torcida no programa Mestre do Sabor, exibido às quintas-feiras pela Rede Globo, é para o Chef de Cozinha acreano Júnior Marinho

Chef acreano no Mestre do Sabor

A nossa torcida no programa Mestre do Sabor, exibido às quintas-feiras pela Rede Globo, é para o Chef de Cozinha acreano Júnior Marinho. Ele tem apenas 29 anos, já fez faculdade de Direito e de Publicidade, antes de decidir cursar Gastronomia. Durante esse período da faculdade, ele conheceu o chef Ian Baiocchi, em um concurso em São Paulo. Nesse certame, ele ficou em terceiro lugar e a partir daí começou uma relação de parceria que durou seis anos. Começou como seu estagiário, depois foi auxiliar de cozinha e cozinheiro, até chegar a ser Subchef.

No final de 2018, conseguiu abrir seu próprio restaurante – o Juá – com mais três sócios, em Goiânia. A casa é especializada em comida brasileira, com pratos criados especialmente com ingredientes do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

Saúde para nossos heróis

Muitas energias positivas para o médico infectologista Thor Dantas e para o vereador e médico infectologista Eduardo Farias (PCdoB), que testaram positivo para Covid-19. Ambos estão em isolamento, recuperando-se da enfermidade. Neste momento de enfrentamento ao novo Coronavírus, eles são considerados alguns das centenas de heróis anônimos que estão salvando vidas no Acre.

DJ Alok apoia campanha da etnia Yawanawá

O DJ Alok é um dos rostos da campanha Xinãya, que significa “cura”, na língua indígena. A campanha visa arrecadação financeira ao povo Yawanawá durante a pandemia e está na página @campanhacura, do Instagram. Em seus stories, Alok publicou um vídeo em que convida os fãs a doarem qualquer quantia à causa. A ideia é garantir que o povo da queixada, como é conhecido, passe pela crise do coronavírus de forma menos difícil. As doações podem ser feitas através do link https://www.ascy.org/

Gastronomia com DNA Regional

O melhor tempero de culinária regional da cidade, do Restaurante ‘Point do Pato’, agora chega em casa através do atendimento delivery, das 18h30 às 23h. No cardápio, uma infinidade de opções de pratos de carnes, aves, peixes e carnes exóticas. Informem-se: (68) 99246-6692 e 99938-3414.

Nova coleção Made In Acre

As empresárias Rayssa Alves e Juliana Pejon lançaram essa semana a nova coleção de T-shirts da Made in Acre, composta tanto pelas camisetas da linha regular, que chegam em novas cores, quanto por três novos modelos. Chegaram as estampas “Piseiro” e “Bebi a água do Rio Acre e resolvi ficar” – ambas expressões locais -, assim como o modelo “O Acre existe”, com um mapa do Brasil nas costas, tendo o Acre em destaque. As fotos são de Daniel Cruz.

Coluna nova

Que estreou uma coluna de variedades no site AgoraAcre – www.agoracre.com.br – foi a advogada Mercedes Lavocat, que já assinava interinamente as colunas sociais de diversos amigos, quando necessitavam. Fez por merecer o convite do jornalista Evandro Cordeiro.

Vozes da Floresta

O jornalista Elson Martins é o convidado do 12º episódio da série “Vozes da Floresta: a Aliança dos Povos da Floresta de Chico Mendes a nossos dias”, que está sendo apresentado pelo Le Monde Diplomatique Brasil. Criador do Jornal Varadouro, o Pasquim das Florestas, o jornalista conta sobre a sua volta ao Acre nos anos 1970, a descoberta de Chico Mendes, a dor de Wilson Pinheiro, líder seringueiro que também foi assassinado, a questão indígena, o silêncio diante das injustiças, a participação da Igreja, a imprensa alternativa, os erros da esquerda e a negação dos conhecimentos e cultura dos povos da floresta.

Assista!

Assistam aos 12 episódios de Vozes da Floresta

Entrando no https://www.youtube.com/user/diplobrasil você verá os demais episódios, que foram gravados esse ano. A produção e a sonorização é de Rose Farias e a direção é de Thiago Mendonça, cineasta e crítico de cinema da Época. Os episódios contam com a parceria da Saci Filmes, Comitê Chico Mendes, entre outros.

B-Day

Muitos anos de vida para a jornalista Mirla Miranda, porta-voz do Governo do Estado, que celebrou em família o seu aniversário no dia 29 de maio. Parabéns!

Mr. Churrasco

O casal Suzana Melo e Gerri Macial assina a qualidade do buffet Mr. Churrasco, que vem fazendo muito sucesso com atendimento delivery, durante o isolamento social. É uma excelente dica gastronômica para o final de semana, especialmente para quem tinha o hábito de fazer churrasco com os amigos e está com saudades.

Happy day

O aniversariante dessa segunda-feira, 1, é o querido influenciador digital Pablo Charife. Com certeza passará o dia recebendo muitas homenagens de amigos e seguidores, virtualmente. Ela merece!

Rodízio de veículos

A Prefeitura Municipal de Rio Branco anunciou que não haverá prorrogação do rodízio de veículos. Então a medida vigora até hoje, 31. Mas isso não quer dizer que é hora de passear, já que o objetivo da ação foi desestimular os rio-branquenses a saírem de casa para evitar maior disseminação do novo Coronavírus, que já infectou 5,6 mil pessoas no Estado.

Velinhas

A chef de cozinha Sylvia Montenegro apagou velinhas no dia 29, entre familiares. Que venham muitos mais anos de vida, com saúde e felicidades!

Doação da Embaixada de Israel

Os fortes laços de amizade do deputado federal Alan Rick (DEM) com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, garantiu no início desta semana, a doação de mais de cinco mil itens para combate ao Coronavírus no Acre. Constam na doação, máscaras descartáveis, máscaras de proteção facial e álcool em gel. Por solicitação de Alan Rick, os equipamentos foram doados ao governo do Estado e à prefeitura de Rio Branco. Estes equipamentos de Proteção Individual serão utilizados nas unidades de referência para o enfrentamento do vírus.

Segundo Shelley, trata-se de “um gesto de amizade e parceria com a administração do Acre, atendendo ao pedido do deputado Alan Rick”, para ajudar na luta contra o Coronavírus e preservar a saúde dos trabalhadores que atuam nas unidades de referência. “É um gesto simples, mas estamos felizes em poder ajudar o Estado do Acre”, afirmou.

Parabéns!

Felicidades à jornalista Giselle Lucena, que aniversariou no dia 27. A data foi celebrada na intimidade de seu lar, com a sua família.

Cuidando dos idosos na pandemia

Pensando na segurança, e conforto dos idosos, a Farmácia Vitória Régia lançou a campanha de entrega gratuita para pessoas com idade acima de 60 anos, em razão da pandemia. Merece aplausos! Informações e entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

Cinema virtual

Para continuar atendendo a necessidade de cinéfilos que não podem ir às salas de cinema devido ao isolamento social, o Cine Teatro Recreio retorna com o seu projeto, agora com formato online, com o apoio da Fundação Elias Mansour, após uma parceria feita com o Cinema Virtual.

Com a novidade, os acreanos poderão assistir 9 filmes especiais de casa. Basta entrar na plataforma https://www.cinemavirtual.com.br/ e se registrar, escolha o filme em cartaz de sua preferência e em seguida compre seu ticket. A orientação é que o interessado ingresse na plataforma, selecione o Estado do Acre, em seguida a cidade de Rio Branco e, por último, o cinema de rua “Cine Teatro Recreio”.

Amazônia perde Rubão

O ativista, músico e luthier, Rubens Gomes, de 60 anos, faleceu no dia 28, em Manaus-AM, onde residia, devido a uma parada cardiorrespiratória. O Rubão, como era conhecido, é fundador da Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (Oela), criada em 1998, para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social, do bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste. Ao longo de mais de 20 anos, a Oela, além de formar, aproximadamente, 2.300 alunos, no ofício de luthier, passou a se dedicar às causas ambientais, transformando-se na primeira lutheria do mundo a trabalhar com madeiras amazônicas, certificadas com o selo FSC (Forest Stewardship Council) de cadeia de custódia, que acompanha todo o processo de beneficiamento da madeira.

Por conta do projeto social voltado ao ensino da lutheria, a OELA se tornou uma organização conhecida em todo o mundo, pelo trabalho social e também pela luta pela preservação do meio ambiente, conquistando vários prêmios por sua atuação. Em 2009, em visita a Amazônia, o herdeiro do trono britânico, o príncipe Charles de Gales, esteve em Manaus e conheceu pessoalmente o projeto. Uma grande perda! Ele residiu no Acre por longos anos e era muito querido no Estado.

Fecomércio celebra 30 anos de atuação no Estado

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre inteirou 30 anos de atuação no Acre, no dia 25. Para o presidente da entidade, Leandro Domingos, o momento atual mostra ainda mais a necessidade da atuação da instituição, principalmente neste período de pandemia.

Fundada em 25 de maio de 1990, a Fecomércio/AC busca fortalecer o setor do comércio de bens, serviços e turismo e desempenha uma série de funções para os seus representados em todo o estado do Acre. Além disso, a entidade se faz ouvir em todos os níveis dos poderes constituídos, em articulação nacional com as demais federações estaduais que integram a Confederação Nacional do Comércio (CNC). Parabéns!

Óculos com muito estilo

Olhem que lindo esse modelo de óculos de Sol da Ótica Moderna que o influenciador mirim Kayk Amorim está usando! Para comprar seus óculos de grau ou solares entre em contato com a equipe da Moderna e agende horário exclusivo ou atendimento domiciliar, pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades!

B-Day de Solene

A aniversariante do domingo, 31, foi a querida Solene Oliveira da Costa, que celebrou a data em sua residência, entre os seus, como pede o momento.

Podologia do Studio Bonequinha de Luxo

No Studio Bonequinha de Luxo, o serviço de saúde em PODOLOGIA continua, por se tratar de serviço essencial em saúde. Com todos os cuidados e com segurança, o atendimento é realizado com horários individuais, de terça-feira à sábado, de 9 às 19h. Agente o seu horário pelo telefone (68) 99907-010.

Solução para gordura na área abdominal

Nessa época de confinamento social, uma boa solução para quem ganhou pneuzinhos é o Óleo de Cártamo. Ele tem ação termogênica e pode ajudar na perda de peso, reduzindo a gordura corporal, quando associado com exercícios, além de ajudar a acelerar a queima de gordura abdominal. Onde comprar? Na Farmácia Vitória Régia. Informações e entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

Coffee Sense resgata o arrepio na pele dos primeiros encontros

Nada como cultivar as sensações do início de um relacionamento: o frio na barriga, a surpresa, o arrepio na pele a cada troca de olhar, palavra ou toque. O resgate de todas as descobertas da primeira vez faz do “ativador do desejo” o segredinho de Coffee Sense, lançamento do Boticário para o Dia dos Namorados. Para aguçar todos os sentidos, as novas fragrâncias Coffee Sense contam com um ingrediente especial: o ativador do desejo.

Esse é o gatilho que desperta vontades, como aquela de não querer parar de cheirar, ou a que remete a um sentimento de surpresa, levando a uma viagem de sentidos que resgatam à excitação do início do relacionamento. As novas versões – Coffee Sense Woman e Coffee Sense Man – são assinadas pela casa de fragrâncias Givaudan. Além das colônias, a linha Coffee Sense tem o Gel Hidratante Corporal na fragrância Woman, com textura perfeita para massagem, e o Shower Gel 2 em 1, para a versão Man, que pode ser usado como sabonete e shampoo.

O Boticário une amor e arte para celebrar o Dia dos Namorados

Para traduzir o amor e suas diversas formas em presentes que tornam momentos a dois inesquecíveis, O Boticário, convidou o designer e ilustrador Felipe Guga para celebrar o Dia dos Namorados. Autor do livro “Sorria, você está sendo iluminado”, publicado em 2015 pela Editora Record, e dono de um estilo singular, Guga assina as ilustrações que compõem os 14 kits exclusivos elaborados especialmente para a data. As mensagens de amor e positividade em cores vibrantes trazem a leveza que o momento sugere, e tornam o presente Boticário ainda mais marcante.

Como garantir seu presente sem sair de casa?

Com valores entre R$ 29,90 e R$ 249,90, os kits podem ser adquiridos sem sair de casa em quatro diferentes canais: no site www.boticario.com.br, ou pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909. Informações em Rio Branco pelos telefones (68) 99985-1762 e 99227-2206.

