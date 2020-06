Chitãozinho & Xororó e Vitor Kley: veja as lives desta quarta-feira (17/06)

A série de lives da banda de heavy metal Sepultura conta com a participação de Scott Ian, do grupo Anthraz

Afastados dos palcos por conta do isolamento social devido à pandemia de coronavírus, muitos músicos decidiram fazer lives para entreter seus fãs e incentivar que todos fiquem em casa neste momento de contenção da contaminação pela Covid-19.

A banda de heavy metal Sepultura continua sua série de shows ao vivo, nesta quarta-feira (17/06), das 16h às 18h, no site oficial do grupo. O projeto SepulQuarta consiste em uma transmissão dos músicos, cada um de sua casa. Neste episódio, o convidado especial é o integrante da banda Anthraz Scott Ian.

A cantora Adriana Moreira faz show ao vivo, às 19h, com transmissão pelo YouTube. O músico Vitor Kley apresenta sua live com show às 20h, em seu canal oficial do YouTube e no Multishow.

A dupla Chitãozinho & Xororó tomou gosto pelo novo mercado das lives. Os sertanejos fazem nova apresentação virtual a partir das 20h, com transmissão ao vivo realizada pelo canal oficial dos artistas no YouTube.

