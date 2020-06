‘Choramos muito, mas também aprendemos muito’, diz Socorro Neri sobre pandemia

A prefeita de Rio Branco Socorro Neri refletiu sobre os desafios que a pandemia de covid-19 impôs às autoridades durante seu discurso na inauguração do Hospital de Campanha, nesta segunda-feira (15), nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into).

“De lá pra cá sofremos muito, choramos muito, mas também aprendemos muito”, disse, ao lembrar do esforços que ela e o governador Gladson Cameli implementaram, com a chegada da doença ao estado, em março, para tentar controlar a disseminação do novo vírus na capital.

Ela reconheceu que daqui para frente os rio-branquenses vivenciarão um “novo momento” no atendimento à covid-19 e agradeceu o empenho do governo pela construção em tempo hábil da mais nova unidade de saúde.

“Rio Branco e as cidades do entorno dizem obrigado diante da disposição do governador de enfrentar com altivez os desafios impostos por esse momento dramático”.

Neri reforçou que a gestão municipal se somou aos esforços ao colocar a rede primária de saúde à disposição da população para que a infecção seja acompanhada logo a pós a manifestação dos primeiros sintomas da doença.

O Hospital de Campanha receberá seus primeiros pacientes nesta terça-feira (16). Serão 100 novos leitos de enfermaria.

