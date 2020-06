Cinco meses do acidente: Governo vai receber novo helicóptero de seguradora

Cinco meses após o acidente com o helicóptero Harpia 1 e um caminhão na rotatória da BR-364, o governo do Acre deve enfim, receber uma nova aeronave da seguradora.

Todos os procedimentos de escolha do novo helicóptero já foram feitos e o estado deve receber, sem custos, um modelo igual ao antigo, mas mais moderno.

PUBLICIDADE

O Harpia era utilizado pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) no auxílio

O Ciopaer

Com objetivo de modernizar as atividades operacionais da Segurança Pública, o Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer) foi criado em setembro de 2009. Nos últimos dez anos foram realizadas mais de 300 missões perfeitamente cumpridas, sem quaisquer registros de incidentes e inúmeras participações em atividades policiais de cunho preventivo e ostensivo.

Atualmente com uma equipe técnica de 18 homens compostos por pilotos, copilotos, mecânicos e tripulantes armados, todos integrantes das forças de segurança do Estado, o Centro Integrado de Operações Aéreas começou os trabalhos utilizando-se apenas de um helicóptero, adquirido com recursos da União, o chamado Harpia 01. Em 2019, a frota foi ampliada com a chegada do avião modelo Sêneca III, o Harpia 02, e do helicóptero modelo AS 350 B2 (Esquilo), o Harpia 03.