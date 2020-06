Clube do Catar pede tradução de notícias sobre suposta agressão de Dudu, do Palmeiras, à ex-esposa

O Al Duhail, clube do Catar que pretende formalizar proposta por Dudu, do Palmeiras, solicitou uma clipagem (seleção de matérias jornalísticas) e tradução das recentes notícias sobre a acusação de agressão à ex-esposa do atacante.

Na segunda-feira passada, Mallu Ohana, com quem Dudu tem dois filhos, relatou em Boletim de Ocorrência ter sido agredida por ele (com socos na cabeça, na região do peito e puxões de cabelo) ao encontrá-lo na garagem do imóvel em que ela mora.

O jogador prestou depoimento duas vezes ao longo da semana para dar sua versão dos fatos. Ele negou a acusação da ex-esposa e afirmou que as imagens das câmeras de segurança mostram que ele não a agrediu.

Dias antes desse caso, Dudu informou à diretoria do Palmeiras que havia interesse do Al Duhail, do Catar, e que ele gostaria de se transferir. A proposta ainda não foi formalizada oficialmente porque seu estafe discute alguns termos do negócio com os representantes do clube árabe.

O presidente do Al Duhail é Khalifa Bin Hamad Al Thani, irmão mais novo do emir do Catar, Tamim Bin Hamad Al Thani, dono do fundo de investimentos que administra o Paris Saint-Germain.

A direção do clube tem acompanhado com atenção os recentes acontecimentos envolvendo Dudu no Brasil. A chegada do atacante do Palmeiras ocuparia espaço aberto pela saída de outro jogador: Edmilson Junior (filho do ex-jogador brasileiro Edmilson Silva), que deve retornar à Bélgica, país onde nasceu.

