Com 239 novos casos de coronavírus neste sábado, Acre ultrapassa 9.500 infectados

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra neste sábado, 13, mais 239 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Desse modo, o número de casos positivos subiu de 9.295 para 9.534.

Até o momento, o Acre tem 21.881 notificações de infecção por coronavírus, sendo 12.033 descartadas. 5.043 pessoas já receberam alta da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo e 314 amostras seguem aguardando análise laboratorial. Há 164 pacientes hospitalizados no estado.

A Sesacre registra, ainda, neste sábado, a morte de mais 2 pessoas por Covid-19. O número de óbitos pela doença subiu de 254 para 256. Dos dois novos registros, um é do sexo masculino e outro do sexo feminino. Os casos são de Rio Branco e Feijó.

O primeiro caso é F. N. A., de 77 anos. Morador de Rio Branco, ele deu entrada no dia 30 de maio na Fundhacre e veio a óbito no dia 1 de junho.

O segundo caso é de E. M. P., de 80 anos. Moradora de Feijó, ela deu entrada no dia 12 no Hospital Geral de Feijó e veio a óbito no mesmo dia.

