Com 300 casos de covid-19, Cidade do Povo tem queimadas, cultos e festas, diz Padre

O padre Massimo Lombardi usou sua rede social na noite deste sábado (13) para denunciar que no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, as normas de isolamento social são estão sendo respeitadas.

O pároco disse ainda que o decreto do governo, que proibe a realização de eventos religiosos, também esta sendo ignorado. Massimo Lombardi, que atua na comunidade, reclamou ainda das queimadas, que mesmo neste período de pandemia por conta do novo coronavírus, vem ocorrendo com frequência e sem nenhuma fiscalização dos órgãos responsáveis.

Em seu perfil no Facebook, o religioso escreveu. “Na cidade do Povo, a pandemia já passou: 300 contaminados, queimadas todo dia, festas e cultos toda noite, jovens e velhos atrás da pipa e máscaras na sacola”, relatou o pároco. As denuncias foram reforçadas por fotografias.

