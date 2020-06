Com arma de brinquedo, trio invade Lojas Americanas da Capital; veja vídeo

Três homens realizaram um assalto em uma das unidades das Lojas Americanas em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (17). A loja que foi alvo dos assaltantes fica localizada na Avenida Nações Unidas, no Bairro Estação Experimental.

Segundo informações da gerente da loja, os bandidos estavam armados, e entraram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto. Um dos criminosos rendeu o segurança da loja e os outros dois se dirigiram até os caixas para pegar o dinheiro das vendas do dia.

PUBLICIDADE

Após o roubo, o material roubado foi colocado dentro de uma mochila e os homens saíram correndo do local, porém, dois seguranças desconfiaram que a arma dos assaltantes era falsa e conseguiram abordá-los já na parte de fora. Ao ser abordado, um dos criminosos voltou a sacar uma arma e fazer ameças aos vigilantes.

As cenas do ocorrido foram gravadas por um jornalista que chegava na loja para fazer compras. As imagens mostram a intimidação dos bandidos aos seguranças, até o momento da fuga dos mesmos, que acontece quando um dos assaltantes vê a chegada da viatura da Polícia Militar.

Mesmo ao chegando no local no momento da fuga dos bandidos, a PM ainda não conseguiu prender a dupla.

Os funcionários da loja estiveram na Delegacia de Flagrantes (Defla), para registrar um Boletim de Ocorrência.