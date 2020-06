Com baixas demandas, companhias aéreas baixam preços de passagens no Acre

Com a baixa demanda, que levou a prévia da inflação ser a menor nos últimos anos, companhias aéreas oferecem passagens com preços baixos. No Acre, Gol e Latam, apesar de controlarem o transporte aéreo no estado com valores altos, também baixaram os preços.

De acordo com informações de sites especializados, ambas as companhias vendem passagens a partir de R$ 300, em média. Esse montante é considerado para uma passagem para Cruzeiro do Sul, ida e volta.

Na última semana, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que, impactada pelos preços das passagens aéreas, que continuam a cair em meio à pandemia de covid-19, a prévia da inflação de junho somou 0,02%, o menor resultado para este mês desde 2006.

