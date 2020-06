Com Neymar, PSG retoma treinos em preparação para Liga dos Campeões

Após três dias de avaliações físicas e exames médicos, o elenco do Paris Saint-Germain se apresentou nesta quinta-feira para retomar os treinos coletivos, no gramado. Os brasileiros Neymar, Thiago Silva e Marquinhos estavam entre eles. “Voltando aos gramados”, anunciou o clube francês, nas redes sociais.

A mensagem foi acompanhada por um curto vídeo, em que aparece Neymar entrando no gramado do PSG pela primeira vez após a paralisação do futebol em razão da pandemia. Como vem acontecendo nos treinos dos clubes pelo mundo, os jogadores foram divididos em grupos pequenos durante as atividades no campo.

O elenco do PSG estava afastado do gramado há três meses e meio. Por isso, antes da reapresentação, o grupo foi submetido a diversos testes entre segunda e quarta-feira em um hospital de Paris. Há preocupação com a condição física dos atletas e também com possíveis lesões na retomada das partidas.

Neste retorno, a grande meta do PSG é a Liga dos Campeões, uma vez que o Campeonato Francês foi encerrado de forma precoce, em razão da pandemia. E o próprio time de Paris, líder com ampla vantagem, foi declarado campeão.

O PSG também vai disputar duas Copas domésticas, no final de julho. Na final da Copa da França, enfrentará o Saint-Étienne. E, na decisão da Copa da Liga Francesa, o adversário será o Lyon.

