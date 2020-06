Comemorando 90 anos, Elza Soares anuncia lançamento de canções inéditas

Comemorando seus 90 anos de idade nesta terça-feira (23/06), a cantora Elza Soares anunciou o lançamento da regravação de Juízo Final, de Nelson Cavaquinho, para a próxima sexta-feira (26/06). A consagrada artista ainda ganhará série especial no Spotify.

“Como estamos atravessando este período drástico no Brasil e no mundo, eu quis gravar essa música, que fala do momento em que o bem vence o mal, uma música clara, além de muito bonita. Fizemos um arranjo rock and roll, gostei muito do resultado”, disse Elza.

Com “dois aniversários”: um comemorado no dia 22 de julho o dia do seu nascimento e 23 de junho, a data que consta em seu documento quando foi emancipada, Elza também prepara lançamento para o próximo mês. O single inédito Negão Negra, parceria com Flávio Renegado.

Especial no streaming

A consagrada artista ainda ganhou uma série de playlists especiais no Spotify. O serviço de streaming separou a carreira da artista em três listas: Elza Soares Samba, Elza Soares Amor e Elza Soares Protesto, reunindo canções de sua trajetória dos anos 60 até hoje dentro dessas temáticas.

Além disso, dentro das playlists temáticas, haverá pequenas mensagens em áudio da própria cantora explicando a seleção e suas inspirações para gravar essas canções.

