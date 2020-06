Como os figurantes de novela se viram para pagar as contas na quarentena?

Acostumados a participar de filmagens frequentes de novelas, os figurantes viram suas rendas acabarem de repente com as pausas nas gravações da Globo e Record por causa do isolamento social causado para tentar conter a proliferação do coronavírus.

Se você não sabe, essa galera trabalha pesado, pois tem de ficar horas disponível para gravar cenas que podem ser repetidas inúmeras vezes: seja como pedestre, público de restaurante, garçom, segurança, policial e até bandido, eles têm a função de preencher os espaços em cenas e ajudar a complementá-las.

Os figurantes não têm vínculo empregatício direto com as emissoras, são contratados por agências e recebem cachês por gravação com valores que variam de R$ 60 a R$ 70.

O UOL conversou com quatro deles para saber como estão se virando neste período sem trabalho. Confira abaixo!

Contas atrasadas

Wesley Cavalcanti, 27 anos, é figurante desde que saiu do quartel, há um ano. Ele se mudou para Jacarepaguá para ficar próximo dos estúdios Globo e economizar com o valor da condução, já que cada figurante se desloca ao local de gravação por conta própria. Sem renda, ele está com contas atrasadas.

A figuração era a minha única fonte de renda. Dei entrada no auxílio emergencial do governo, recebi a primeira parcela, só que a partir da segunda parcela não recebi, deu como cancelada, mesmo eu preenchendo todos os requisitos, está em análise. As contas estão todas em aberto, é horrível, os bancos, as financeiras ligam, como não estou recebendo não tenho como pagar

Wesley já gravou figuração na Globo, Globoplay, Record e Netflix. “Amor de Mãe”, “Bom Sucesso” e a série “Anjo Renegado” são algumas das produções em que ele trabalhou.

“Se você gravar bem, dá para tirar em média de R$ 600 a R$ 800. O valor fixo por gravação é uma média de R$ 60, mas quando você faz um trabalho que requer alguma habilidade, como um garçom, por exemplo, fica em torno de R$ 80. De todo cachê eles descontam 11% de INSS. Muita gente aluga alguma casa perto da Globo ou Record para economizar com passagem, assim muitos vão andando ou de bicicleta”

No meio do caminho tinha uma pandemia

O pernambucano Eudes Salustiano, 23 anos, veio para o Rio de Janeiro em fevereiro com o sonho de investir no curso de teatro e se formar como ator. Para conhecer melhor como funcionam os bastidores de gravações e garantir uma renda mensal, ele conseguiu trabalhos como figurante em “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”. No mês seguinte, as gravações foram suspensas.

Estava programado para gravar a nova temporada de ‘Malhação’ e na nova novela das nove, ‘Um Lugar ao Sol’, quando começou a pandemia e foi tudo paralisado. Por enquanto estou morando com os meus tios, solicitei o auxílio emergencial para poder ajudar dentro de casa e sobreviver neste período.

Formado em RH, Eudes já distribuiu alguns currículos em busca de uma oportunidade, mas por enquanto segue desempregado.

“Estou aqui no Rio para me aprimorar no teatro porque é nessa área que quero seguir. A graduação é meu plano B, pretendo fazer minha pós-graduação também. A figuração para mim foi incrível porque sou apaixonado por novela, teatro, TV, cinema. Conhecer os Estúdios Globo foi incrível, são muitas horas de gravação, às vezes, a gente grava, nove, dez horas. Era cansativo, mas para mim era enriquecedor estar ali todos os dias”.

Na mesma semana em que as gravações foram canceladas, Eudes tinha várias programadas.

Com a rotina puxada, os figurantes recebem almoço, lanches, água, café e jantar quando a gravação é noturna.

“Se for durante o dia a gente almoça, quando acaba a gravação, eles dão um kit com lanche. Eles têm todo esse cuidado. É um lugar em que gosto de estar, ver como funciona e aprender.”

Combos de batata

Andrey Martins, 20 anos, morador de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, tinha na figuração sua única fonte de renda e precisou arrumar uma outra forma para conseguir contribuir com a renda familiar

Além da ajuda do auxílio emergencial acabei juntando com minha irmã e começamos a fazer combos de batata para vender e não ficar muito pesado.

Andrey já fez figurações em “Verão 90” , “Amor de Mãe”, “A Dona do Pedaço”, “Malhação” , “Bom Sucesso” e “Topíssima”.

“Quando comecei eram 12 horas de gravação, depois de um tempo foram para nove horas. A parte do cachê varia, o valor mínimo era R$ 60, no mês eu fazia em média R$ 800, depende do mês e da frequência que vou”.

Auxílio emergencial e economias

Moradora de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, Queila Mazzini, 26 anos, também tinha a figuração como única fonte de renda.

Moro com minha mãe e meu irmão, e apenas ela trabalha. Mas ainda assim, o isolamento me afetou financeiramente, pois eu tinha uma renda mais ou menos fixa com a qual eu contava, então faz falta. Ainda não recebi meu auxílio, e embora minha mãe seja a provedora da casa, minha contribuição era necessária

Queila conta que gravava praticamente de segunda a sábado, então acabava tendo uma renda fixa mensal. Entre os trabalhos recentes estão “Amor de Mãe”, “Malhação”, “Salve-se Quem Puder” e “Zorra”. Na Record, ela fez “Amor sem Igual” e “Gênesis”.

Me virei com umas economias que havia guardado mas já acabou, então agora minha mãe fornece o necessário. Existem pessoas que não têm nem isso, então não sou um dos piores casos.

