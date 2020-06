Competidora de escalada morre aos 16 anos após cair de penhasco

Luce Douady estaria explorando um penhasco no sudeste da França

Luce Douady morreu aos 16 anos após sofrer uma queda de um penhasco, no sudeste da França, perto de Grenoble, no último domingo. Segundo a BBC, a atleta teria escorregado. As circunstâncias da morte ainda não são totalmente conhecidas.

A investigação seguirá nos próximos dias. O corpo da jovem já foi recuperado do local. De acordo com o jornal The Guardian, ela caiu de uma altura de 150 metros quando estava atravessando um caminho complicado acompanhada de um um grupo de amigos.

PUBLICIDADE

Luce era considerada a principal promessa da escalada mundial. Ela deveria participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021 em razão da pandemia de novo coronavírus, na modalidade Bouldering, que estreia no evento.

“É com muita tristeza que a comunidade de alpinistas recebeu, este domingo, a notícia da morte de um deles. Luce era uma jovem atleta muito promissora na equipe de escalada francesa. Com apenas 16 anos, o futuro estava diante dela”, lamentou a Federação Francesa de Alpinismo, em comunicado.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários