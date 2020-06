Concurso de fotografia premia as melhores imagens da vida na Terra

O museu norte-americano de história natural California Academy of Sciences realiza anualmente um concurso de fotografia que premia as imagens mais belas da biodiversidade na Terra. Com oito categorias, a competição Big Picture envolve especialistas renomados que julgam imagens recebidas do mundo todo.

Esta imagem foi tirada em um santuário de animais no Quênia. A fotógrafa Ami Vitale já viajou para mais de 100 países para registrar as belezas da natureza e da humanidade. A imagem representa a relação entre o povo Samburu e a vida selvagem, no norte do Quênia.

