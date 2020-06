Confira o resumo da semana da novela ‘Fina Estampa’

Segunda-feira – 15 de junho

Tereza Cristina se irrita quando Patrícia avisa que vai com Alexandre à festa de Griselda antes de comparecer ao jantar em sua casa. Wallace aceita se consultar com outro médico, e Zuleika pede para acompanhá-lo. Quinzé confessa a Gigante que teme a proximidade entre Teodora e Quinzinho. Luana prevê que Patrícia sofrerá uma grande decepção. Tereza Cristina se revolta com a chegada de Renê à casa de Griselda. Celeste comenta que Amália precisa se divertir. Griselda questiona Quinzé e Gigante sobre seus convidados especiais. Antenor revela a Griselda que Renê chegou à sua festa.

Terça-feira – 16 de junho

Antenor ouve Renê dizer que Tereza Cristina fará um jantar de noivado para Patrícia. Alberto briga com os clientes do Tupinambar. Teodora fica enciumada ao ver Wallace chegar à pizzaria com Zuleika. Vanessa afirma a Esther que ela é a alma da Fio Carioca. Ferdinand deixa Pereirinha entrar na festa de Griselda. Deborah beija Quinzé. Esther e Vanessa trabalham na coleção de verão para a Fio Carioca. Griselda invade a casa de Tereza Cristina.

Quarta-feira – 17 de junho

Paulo pede para Griselda deixar a casa de Tereza Cristina. Griselda reclama da presença de Pereirinha e Enzo em sua festa. Tereza Cristina manda Crô chamar a polícia para acabar com a festa de Griselda. Enzo dança com Danielle, e Pedro Jorge a aplaude. Deusa corta os cabelos de Reinaldo enquanto ele dorme. Zambeze encontra o computador de Marcela, e Álvaro vê um vídeo que a jornalista fez antes de morrer. Amália consegue um advogado para defender Rafael. Pereirinha dorme com Tereza Cristina. Paulo rasga os desenhos de Esther.

Quinta-feira – 18 de junho

Griselda conta para Gigante que entrou com um pedido de divórcio para se separar de Pereirinha. Guaracy pede para Quinzé conversar com Dagmar. Esther convence Paulo a lançar a nova coleção da Fio Carioca. Álvaro pensa no vídeo de Marcela e liga para Tereza Cristina. Renê se reúne com sua equipe e pensa em abrir um novo restaurante. Griselda fala para Gigante que quer investir no restaurante de Renê sem que ele saiba. Alberto discute com Dagmar e Guaracy insinua que ele está interessado na cozinheira. Griselda explica para Vilma o motivo de ser a investidora anônima de Renê.

Sexta-feira – 19 de junho

Paulo pede Vanessa em casamento. Álvaro procura Tereza Cristina para falar sobre Marcela. Zambeze fica intrigada com as insinuações de Íris e Alice sobre Álvaro. Juan e Letícia namoram. Enzo e Pereirinha vasculham quarto de Teodora e encontram a miniatura de marfim. Pereirinha confronta Teodora.

Sábado – 20 de junho

Griselda incentiva Renê. Gigante pede para Barinski fingir ser o investidor do restaurante que Renê pretende abrir. Pereirinha vende a miniatura no antiquário. Antenor dorme com Beatriz. Patrícia passa a noite com Alexandre. A nova coleção da Fio Carioca é elogiada por todos. Guaracy leva Esther para o hospital para ter seu filho. Griselda e Tereza Cristina discutem. Márcia avisa a Paulo sobre o parto do filho de Esther.

