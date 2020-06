Conheça a mansão de Neymar, o luxo dos parças na quarentena

Neymar é um dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo e a mansão que ele tem passado a quarentena é de causar inveja em qualquer um. O craque está hospedado em sua casa de Mangaratiba, cidade muito próxima a Angra dos Reis e 130 km da capital do Rio de Janeiro.

O imóvel é avaliado em nada mais, nada menos que R$ 28 milhões. A residência de 6.265 m² de área total e 1.647 m² de área útil fica em um condomínio de luxo e o craque tem como vizinhos várias celebridades, como Adriana Esteves, Emerson Sheik e Regina Casé.

Na vista de cima, é possível ver que Neymar tem ao seu dispor um heliponto, campo de futebol, área para futevôlei e uma quadra de tênis. Uma prova de que o jogador é um apaixonado por esportes.

Na parte interna, a família do craque tem muito conforto, contando com seis suítes, sala de estar, cozinha industrial, spa jacuzzi aquecida, sauna a vapor, sala de massagem, academia e uma adega. Ainda há espaço para seis vagas de carros na garagem.

A arquitetura moderna chama atenção, principalmente pela entrada da casa. Na sala principal, a escada não tem corrimão. Cores claras se misturam com o marrom da madeira, deixando o ambiente aconchegante e estiloso.

Neymar e os parças

Em quarentena, Neymar optou por levar seus amigos para sua mansão para não ficar isolado durante a pandemia e eles aproveitam o espaço para jogar futevôlei, além de curtir a gigantesca piscina que há no local.

Um dos espaços prediletos dos parças e do craque é o salão de jogos. Lá, eles aproveitam para conversar e se divertir, enquanto duelam na sinuca. Há também a sala da televisão, no qual eles jogam o famoso vídeo-game.

Neymar e sua mansão

O jogador comprou a mansão em 2016 para passar as férias, já que na época ele jogava no Barcelona e vivia na Espanha. Porém, nos últimos anos, passou muito tempo no imóvel por conta dos períodos de recuperações que precisou ter após sofrer contusões no PSG.

Em 2017, antes da Copa do Mundo, Neymar passou muitas semanas na residência ao lado da família, enquanto lutava para voltar aos treinos e jogar o torneio mundial de seleções. Em 2019, ele se machucou na preparação para Copa América e retornou para sua casa no Rio de Janeiro.

Confira o vídeo que mostra detalhes da mansão de Neymar:

