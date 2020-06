Conheça os bairros de Rio Branco mais atingidos pelo coronavírus até agora

Belo Jardim passa Bosque no ranking dos conjuntos com maiores números de casos da doença

Com 133 casos confirmados, o Belo Jardim passa o Bosque (120) e se torna o bairro com o maior número de pessoas infectadas pelo coronavírus na capital, informou o último Boletim Epidemiológico semanal da prefeitura de Rio Branco, divulgado no domingo (31).

O João Eduardo e a Estação Experimental aparecem em seguida, com 104 e 100 infectados, respectivamente. A quinta posição é ocupada pela Cidade do Povo, com 96 casos. Calafate vem logo depois, com 95 contaminados.

Vila Acre (91), São Francisco (82), Conquista (80) e Floresta (76) completam a lista dos dez bairros mais contaminados pelo novo vírus.

Os números são com base nos dados do domingo, quando a capital tinha 4,1 mil casos. De lá pra cá, 128 novos casos foram registrados na cidade.

A lista completa, com número de mortos por bairro, você confere AQUI.

Brazil Confirmados 555,129 +25,724 (24h) Mortes 31,243 +1,197 (24h) Recuperados 240,627 43.35% Ativos 283,259 51.03%

