Conselho de Secretários de Saúde atualiza dados defasados sobre covid-19 no AC

O painel sobre coronavírus do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), apontado como alternativa aos números oferecidos pelo governo federal após este ser acusado de atrasar e manipular dados, atualizou as informações sobre o Acre após matéria do ContilNet veiculada nesta segunda-feira (8).

Naquela data, o portal informava 4,1 mil casos de coronavírus quando, na realidade, havia o dobro. O número de mortos também estava defasado, com pouco mais de 90 mortes quando a Secretaia de Estado de Saúde (Sesacre) apontava mais de 211.

Os dados estavam atrasados em 15 dias. O site diz que a fonte dos números são as Secretarias de Saúde. No entanto, a Sesacre informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o problema é com as secretarias municipais, que são lentas em alimentar o sistema e-SUS com seu quantitativo de casos e óbitos.

