Contador de Sena Madureira é transferido às pressas para UTI em Rio Branco

Seu Adiel Teixeira contraiu covid-19 e estava internado em Hospital de Campanha do interior

Dono de um dos maiores escritórios de contabilidade de Sena Madureira, seu Adiel Teixeira teve piora nos sintomas da covid-19 e foi transferido, nesta sexta-feira (19), para um leito de UTI no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco.

Ele estava internado no Hospital de Campanha da cidade, que fica distante quase 150 quilômetros da capital. O idoso veio em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com falta de ar e muito cansado, segundo a filha.

PUBLICIDADE

“Ontem de madrugada meu pai teve muito ruim, a saturação dele chegou a 76. Ele nos deu um susto grande, o pessoal já tinha deixado até uma medicação de retaguarda, caso seu pulmão ou coração parassem de funcionar”, escreveu, em seu perfil no Facebook.

“Como o hospital de Campanha covid de Sena, apesar de um ótimo atendimento, é apenas um paliativo, não tem estrutura e nem recurso pra um caso mais grave… Foi o jeito transferir pra Rio Branco, pro INTO, aqui tem cardiologista, pneumologista, UTI, tem respirador… Enfim, uma série de recursos que poderão ser utilizados para salvar a vida do meu pai”.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários