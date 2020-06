Contra covid-19, projeto de Enfermagem da Ufac produz álcool em gel

Estão a todo vapor, desde terça-feira (23) produções de álcool em gel e glicerinado e doações de sabonete líquido para contribuir no combate à pandemia do novo coronavírus. O projeto é encabeçado por alunos do curso de Enfermagem da Ufac, por meio do projeto “Mãos que Salvam”.

Todo a produção será realizada no laboratório de Microbiologia, no bloco de Nutrição. Os produtos produzidos serão distribuídos para os profissionais que trabalham no contato direto com o maior número de pessoas no exercício da profissão, além de instituições como o Educandário Santa Margarida, Lar Vicentino, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Uma parte considerável será destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social, posteriormente.

A equipe, de pelo menos 16 pessoas, trabalha na organização do projeto desde o início de maio, incluindo bolsistas e voluntários.

Os organizadores criaram uma vakinha eletrônica para arrecadar dinheiro e comprar os materiais. Além disso, nos perfis do Instagram e Facebook é possível também realizar a doação.

