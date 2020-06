Corinthians cede arena e dá desconto em testes de Covid-19 para sócios

Com preços abaixo dos praticados no mercado, o teste custará R$ 135 para os detentores de planos Fiel Torcedor

O Corinthians disponibilizou uma área da Arena Corinthians para triagem e testes rápidos para Covid-19. A ação é uma parceria com o HCA (Health Control Assistant) e visa auxiliar nas ações de controle da doença. Os sócios do clube ainda ganharão desconto nos testes. Os procedimentos realizados terão duração aproximada de 20 minutos e serão supervisionados por profissionais de saúde.

Com preços abaixo dos praticados no mercado, o teste custará R$ 135 para os detentores de planos Fiel Torcedor e poderá ser feito por qualquer outro interessado com valor de R$ 160.

O processo começa nesta quarta-feira (24). Os testes podem ser agendados em um site específico criado para a ação. A testagem ocorrerá de segunda à sexta, das 9h às 17h, e a expectativa é atender mais de 10 mil pessoas. Além da testagem, haverá doação de máscaras no local.

“Essa é uma oportunidade para que as pessoas consigam realizar o protocolo em segurança e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Todos, independente do time para que torce, estão convidados para vir até a Arena realizar o teste, pois o nosso maior adversário, no momento, é o coronavírus”, afirma Caio Campos, superintendente de marketing do Corinthians.

“Os testes na Arena Corinthians são uma solução essencial para que as pessoas possam tomar decisões conscientes e assertivas, minimizando os riscos de contágio”, finalizam os cofundadores Adriano Bragança e Rafael Verona, juntamente com Paulo Pan, que atua em caráter global nas áreas de negócio, esporte e desenvolvimento social.

