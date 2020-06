Corpo é encontrado em estado de decomposição boiando em rio no interior do Acre

Adão da Silva Gomes, de 25 anos, foi encontrado em estado de decomposição, boiando nas águas do Rio Tarauacá, na tarde desta sexta-feira (19), na zona rural do Município de Jordão, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrados por moradores da região, que foram tomar banho na beira do rio e acabaram encontrando o homem. Ao chegar no local, os populares avistaram o cadáver com várias perfurações de faca espalhadas pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou a veracidade das informações. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que confirmou ainda que o corpo apresentava vários sinais de tortura.

Os agentes recolheram o cadáver e levaram para o necrotério do hospital da cidade, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos e posteriormente sepultamento.

A polícia ainda não se sabe a motivação do crime, mas o caso vai ser investigado pela Delegacia da Polícia Civil.

