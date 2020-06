Corpus Christi: conheça história e oração desta celebração cristã

A data representa um momento dedicado para relembrar que a Eucaristia é um período de humildade e aceitação. Com o pão e o vinho, a bênção do Espírito Santo é invocada sobre nós para termos uma experiência de intimidade com Jesus.

Conheça mais sobre a história desta data tão importante para a igreja católica e a oração de Corpus Christi para ser feita em casa.

Corpus Christi e a Eucaristia

Com origem na cidade de Liège, na Bélgica, a data faz referência à presença de Deus no sacramento da Eucaristia – gesto que representa o momento em que entramos em comunhão com Deus.

A Eucaristia simboliza a última ceia – conhecida como Santa Ceia – feita por Cristo com os discípulos. Conforme citado na bíblia, a pedido de Cristo, os discípulos consumiram o pão e o vinho em sua memória.

Na crença católica, a Eucaristia é conhecida por representar a transubstanciação; após a consagração, a hóstia e o vinho se transformam na essência, carne e sangue de Jesus Cristo.

No século XII, a freira Juliana de Cornillon teve repetidas visões que indicavam que ela deveria trabalhar para que houvesse uma festa na qual os fiéis tivessem a oportunidade de adorar à Eucaristia, fortalecendo sua fé e reparando as ofensas ao Santíssimo Sacramento.

Ainda quando era bispo, o Papa Urbano IV teve conhecimento dessas visões e resolveu estendê-las à igreja. Ele queria que o povo pudesse prestar honras a Jesus, pedir perdão pelos pecados e aceitar a Deus no sacramento da Eucaristia.

Momentos especiais do Corpus Christi

Um dos momentos mais bonitos que marca a festa de Corpus Christi no Brasil é a procissão eucarística, quando os fiéis enfeitam as ruas com flores e desenhos religiosos como se fosse um longo tapete colorido. Essa tradição é uma herança dos portugueses e os desenhos produzidos são símbolos e cenas marcantes da religião católica. Areia multicolorida, serragens, pó de café e fitas são os materiais geralmente utilizados.

Essa demonstração de fé indica o caminho que será trilhado pelo sacerdote e o Santíssimo Sacramento. A procissão representa a trajetória de Jesus a caminho do Monte das Oliveiras, onde passou suas últimas noites antes de ser preso e crucificado. Contudo, em razão da quarentena, a celebração do Corpus Christi neste ano será diferente.

A decoração das ruas e a procissão que reunia um grande números de fiéis precisaram ser canceladas para evitar as aglomerações e a transmissão do coronavírus. Mesmo assim, é possível comemorar a data assistindo as transmissões ao vivo das paróquias e fazendo a oração de Corpus Christi em casa, com muita fé para suas palavras serem ouvidas por Deus.

Oração de Corpus Christi

“Na festa do seu corpo e sangue, dá-nos Senhor a certeza da tua presença nos dons eucarísticos! Na festa da vida, que deve ser cada Eucaristia, ensina-nos Senhor a comunhão com os irmãos, radicada na unidade sacramental. Ensina-nos que nunca é compreensível celebrar o gesto que significa sacrifício e dom da vida, união com Cristo e com os irmãos e fomentar divisões, cultivar discórdias e manter desigualdades! Impele-nos a viver cada eucaristia como atores comprometidos, convictos da tua presença, e não como simples espectadores!”