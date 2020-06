Cortar ou não? Profissionais dão dicas de como cuidar dos cabelos durante o isolamento

Salões fechados, isolamento por tempo indefinido. Enquanto as pessoas tentam se acostumar com a nova rotina de trabalho em casa, outra preocupação secundária começa a chamar atenção: e o cabelo, o que fazer? Raspar no caso dos homens? Ver vídeos no Youtube e tentar cortar por conta própria no caso das mulheres?

O G1 conversou com cabeleireiros profissionais para pegar dicas de como manter o cabelo saudável e do que é aconselhável ou não fazer durante este período de isolamento social.

Se puder, não corte

Dos três profissionais consultados pelo G1, dois foram categóricos: não corte os cabelos por conta própria durante esse período de quarentena. Eles falam que é muito fácil cometer erros e que as pessoas podem acabar causando danos aos próprios fios.

“Falta habilidade e o material certo para as pessoas. É arriscado cortar a franja com a tesoura de cortar frango, de cortar papel. A lâmina da tesoura para cortar cabelo é precisa, é diferente de uma tesoura comum. Se usa uma tesoura mais grossa, pode ‘mastigar’ o fio. Ou seja, a ponta fica ainda mais estragada”, diz Eron Araújo.

Bruno Dantte, do Bruno Dantte Conceito, concorda. “Eu não aconselho. Para um profissional, já é difícil cortar, então uma pessoa comum provavelmente vai fazer besteira. Se não estiver aguentando e quiser cortar, tudo bem, mas tem que saber que o resultado pode não ser o esperado”, afirma.

Eron ainda fala que, nesse período de quarentena, é importante manter a saúde psicológica e que um corte errado pode acabar abalando as pessoas.

“Nessas horas, você tem que ter o máximo de cuidado. A gente está falando de autoestima, de manter a sanidade mental. Então qualquer erro pode piorar a situação, e a pessoa pode ficar mais triste”, diz Eron.

Para ele, isso vale tanto para homens quanto para mulheres. “Para os homens, é até legal sentir o cabelo um pouco maior. Pode ser um momento de descoberta. A não ser que queira passar a máquina.”

Mas, se for cortar por conta própria, vá devagar e siga algumas técnicas

Wilson Eliodorio, do Wilson Eliodorio Studio, também defende que pode ser um momento para testar novos estilos de cabelo.

“Para os homens, pode passar a máquina mesmo. Pede ajuda pra namorada, pra mãe, pro irmão. Dá pra fazer alguma coisa divertida, um experimento. E, cá pra nós, se deu muito errado, enfia boné na cabeça e pronto”, afirma Wilson Eliodorio.

Já para as mulheres, Wilson defende que, se elas realmente quiserem cortar, que vão em frente, mas devagar e com cuidado. “Se quer arriscar, se acha que tem necessidade, se quer brincar com isso, vai devagar e pega leve. Se tem confiança, manda bala, que depois a gente conserta [no salão, quando a quarentena acabar]”, diz. Ele dá algumas dicas, por tipo de cabelo:

Cabelos cacheados e crespos: “Faz um ritual completo [de lavagem e hidratação] e faz uma super fitagem. Deixa secar natural. Depois, com ele seco, vai com sua tesoura, cachinho a cachinho, e corta só a pontinha, que fica um resto de fio mais fino. Cuidado para não cortar demais o cacho. Aí, pronto, já dá uma nova vida pro cabelo.”

Outros tipos de cabelo: “Da linha da orelha pra baixo, determina o comprimento. Da linha da orelha pra cima, é o efeito. Se quer mais reto, alinha a parte de cima com o comprimento. Se não quer, pode desfiar. E tem um desenho triangular na frente, formado pelo topo da cabeça e o pico alto das duas sobrancelhas, que determina a franja. A partir daí, pode brincar, indo devagar, aos pouquinhos.”

Evite pinturas e químicas e dê um descanso para a escova e a chapinha

Eron diz que, a não ser que a pessoa já esteja bem acostumada a fazer esses procedimentos por conta própria, que evite usar químicas e pinturas. Mas, “se estiver incomodando muito, se tiver muito branco e a mulher já tenha prática com isso, tudo bem aplicar a tinta na raiz”.

Já Dantte aconselha as pessoas a parar até mesmo esses retoques ocasionais e outros procedimentos mais agressivos, como usar pranchas e secadores, para deixar o cabelo “respirar”.

“Para com aquelas rotinas que a gente tinha de agredir o cabelo. Se você vivia fazendo pranchas e escovas, dá um tempinho nisso. A gente está em casa, não precisa sair. Então você dá um tempo nessa agressão, que seu cabelo já vai agradecer muito”, diz Bruno Dantte.

“Outra coisa: pode parecer loucura, mas você que pintava o cabelo de 15 em 15 dias, todo mês, dá uma seguradinha também. Você também não precisa sair. Deixa o cabelo dar uma respirada, porque a tintura também é uma química.”

Eron concorda e aconselha que, em vez de tentar cortar ou mexer na cor, o melhor é que as pessoas cuidem dos cabelos de maneira saudável.

Aproveite para montar um cronograma de tratamento capilar

Os três cabeleireiros são categóricos nesta questão: a quarentena é a época ideal para montar um cronograma de cuidados capilares. “Aquele tempo que a gente não tinha para dar atenção para o cabelo, agora a gente tem. Fazer tratamento de 3 em 3 dias no cabelo, fazer umectação em casa, que normalmente as pessoas não fazem, é bacana. Adicionar uma rotina de cuidados”, diz Dantte.

“É um ótimo momento para ver as necessidades do cabelo, se está oleoso, se está ressecado, e como organizar esse equilíbrio”, diz Wilson.

Os profissionais aconselham as pessoas a verem os produtos que têm em casa, como máscaras de hidratação e óleos, e, a partir daí, montar uma rotina de cuidados. “Segunda, pode hidratar. Na quarta, umectação. No sábado, outro tratamento. Aí tem que ver o que tem em casa. Com azeite, dá pra fazer umectação e adicionar em máscaras. Se a pessoa tiver babosa, isso é bom também, traz maciez e brilho pro cabelo”, diz Dantte.

Segundo ele, para montar esse cronograma, a pessoa tem que prestar atenção no tipo de couro cabeludo que ela tem:

Couro cabeludo oleoso: “Se é oleoso, a fibra do fio é mais saudável e precisa de menos tratamento. Assim, a pessoa tem que estar mais atenta à higienização do couro cabeludo.”

Além de hidratações normais com os produtos que as pessoas já têm em casa, os profissionais aconselham seguir algumas técnicas:

Umectação com óleos: os três cabeleireiros falam da umectação como uma ótima técnica a ser feita durante a quarentena. Ela consiste em, basicamente, passar um óleo vegetal nos cabelos. “Sou a favor de dar um banho de óleo e usar como um pré-shampoo antes de lavar”, diz Eron. Dantte diz que o ideal é que sejam óleos 100% vegetais, como de amêndoas, abacate, girassol ou argan, mas que o azeite também serve.

Técnica ‘no poo’: Wilson explica que esse é um ritual longo, que exige tempo. “Começa com uma umectação para desembaraçar o cabelo. Deixa o óleo entre 1 e 10 horas, então pode até dormir e continuar o tratamento no dia seguinte. Aí molha o cabelo umectado, passa condicionador no comprimento e na ponta e, depois que o cabelo está cheio de condicionador, abre a raiz risca a risca e aplica o shampoo apenas no couro cabeludo. Faz um enxague e passa uma hidratação, a que você tiver em casa. Dependendo do cabelo, pode ‘temperar’ a máscara e colocar um pouco de óleo essencial. Se o cabelo for crespo, pode usar uma banana madura, e, se for mais fino, babosa. Pausa a hidratação entre 15 minutos e uma hora, enxagua o cabelo e finaliza do jeito que você está acostumado a finalizar.” Segundo ele, essa técnica protege o cabelo da agressividade do shampoo e gera limpeza sem ressecamento.

Ritual do vinagre: Wilson também diz que essa é uma técnica ótima para todos os tipos de cabelo e que ajuda no brilho e na selagem da cutícula. “Depois do último enxague da sua lavagem normal, dá um banho de vinagre e faz outro enxague. O ideal é que o vinagre seja puro ou orgânico. O cabelo reage muito bem, fica sedoso e muito brilhante. Mas tem que ter um enxague cuidadoso para não ficar com cheiro de salada depois.”

Fazer escovações: Eron diz que uma técnica simples e boa para os cabelos é fazer escovações. “Pode escovar bastante o cabelo, isso é muito positivo. Antes, nossas avós escovavam bastante o cabelo, isso traz o óleo da raiz para as pontas. Então pode usar uma escova macia que tem em casa. Isso vai dar polimento aos fios.”

