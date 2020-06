Covid-19: Dez dias após perderem a mãe, irmãs morrem da doença na mesma noite

Duas irmãs faleceram morreram entre a noite de terça-feira (16) e a madrugada desta quarta-feira (17), vítimas da Covid-19 , em Ponta Negra, Natal. Maria José da Silva, de 55 anos, dona de casa, e Maria Gorete da Silva, 49 anos, cabeleireira, haviam perdido a mãe Leonice da Silva, de 80 anos, no último dia 6, também com o novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Gorete estava há 15 dias na UTI do Hospital da Liga, enquanto Maria José ficou três dias internada no Hospital de Campanha de Natal.

O sepultamento aconteceu na quarta-feira (17), em Pureza, terra natal da família, a 52 km da capital do Rio Grande do Norte.

Na Vila de Ponta Negra, faixas e cartazes alertam para o perigo do coronavírus. Mesmo assim, é comum observar pessoas transitando sem máscara e não respeitando o isolamento social.

O bairro de Ponta Negra, do qual a comunidade faz parte, tem 2,68% do total de óbitos por Covid-19 registrados em Natal, segundo dados do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LAIS/UFRN).

O Rio Grande do Norte registra 626 mortes em razão do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

