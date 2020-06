Covid-19: Hospital de Campanha de Sena está com todos os leitos lotados nesta quarta

Pela primeira vez após sua inauguração, os 10 leitos disponíveis no Hospital de Campanha de Sena para atender infectados por Covid-19 estão todos ocupados nesta quarta (17).

A informação vem de uma fonte que está internada no hospital e mostra o avanço do vírus no município e a importância do isolamento social nesse momento em que o país é o epicentro da pandemia.

Segundo informações repassadas ao Portal YacoNews, a movimentação das equipes linha de frente no combate ao novo coronavírus é intensa no local.

“Peça que as pessoas se cuidem, aqui a coisa não é brincadeira. Quer ver coisa feia, vem pra cá”, disse a fonte se referindo às pessoas que ignoram a gravidade da doença e a importância do isolamento social.

Ainda segundo a fonte, só nesta tarde já foram internadas quatro pessoas, sendo duas do sexo feminino e duas do sexo masculino.

