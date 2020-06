Covid: Fiocruz diz que AC caminha para estabilização, mas alerta sobre reabrir comércio

O Acre está na categoria de Estados com estabilização ou sinais dela, com Alagoas, Bahia, Maranhão e Roraima

Cientistas ouvidos pela BBC News Brasil e informações da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informam que pelo menos 19 Estados do Brasil apresentam atualmente tendência de queda ou estabilidade no número de internações hospitalares ligadas à pandemia de covid-19.

O Acre está na categoria de Estados com estabilização ou sinais dela, com Alagoas, Bahia, Maranhão e Roraima.

A Fiocruz indica que essa queda se deve às medidas de distanciamento social adotadas por cada estado.

O Distrito Federal e outras seis unidades da federação, a saber: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe, registram um aumento das hospitalizações.

Segundo a Fiocruz, que analisa semanalmente esses dados, todas as regiões do país ainda se encontram na zona de risco e a flexibilização do isolamento pode elevar o número de infectados.

Essas análises foram feitas pela Fiocruz com base em registros de casos de síndrome respiratória aguda grave entre 7/6 e 13/6 — a covid-19 corresponde a 98% dos registros.

A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) fez um levantamento de dados de 16 mil pacientes de 323 unidades de saúde privadas e 129 públicas de março a maio. Segundo a entidade, o tempo médio de internação de alguém infectado por covid-19 é de dez dias e 34% desses pacientes ficam ali mais de uma semana na unidade de terapia intensiva. A cada 100 pessoas internadas, 58 são homens, 44 têm mais de 65 anos e 74 têm comorbidades.

Um quinto dos pacientes da UTI acaba morrendo.

Segundo a Fiocruz, se uma autoridade quiser tomar decisões sobre reabrir o comércio ou fechar tudo, por exemplo, com base nesses dados, deve levar em conta também a taxa de ocupação dos leitos hospitalares. Afinal, “o número de novos casos semanais de srag ainda se encontra elevado mesmo nos Estados que apresentaram queda”.

Números estaduais podem não refletir situações distintas como queda em parte dos grandes centros urbanos e avanço em cidades no interior.

Atualmente, ao menos 8 Estados apresentam taxa de ocupação de leitos UTI acima de 80% em 17 de junho: Acre, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

Com informações da UOL.

