Criminosos incendeiam loja no bairro Conquista e causam prejuízo de R$ 70 mil

Uma loja, de revenda de produtos de limpeza para automóveis, foi alvo de criminosos durante a madrugada desta segunda-feira (22).

Após ter acesso à empresa pelo forro, bandidos incendiaram todo o estoque de mercadoria. A loja fica no cruzamento das ruas Manaus com Valdomiro Lopes, no bairro da Conquista.

O prejuízo ainda não foi calculado, mas pode chegar a R$ 70,000. O fogo destruiu também parte do forro e prateleiras.

O proprietário da loja esteve nesta manhã na Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil onde registrou a ocorrência.

Ele disse que não tem suspeitos do crime. Ele disse que foi avisado por moradores da região que o imóvel estava em chamas.

O caso será investigado na Delegacia da 4ª Regional da Polícia Civil que fica no Conjunto Tucumã.

